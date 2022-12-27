木船漂流一月抵印尼 57羅興亞人獲救

另一難民船恐已沉 180人或罹難

亞齊省警方稱，一艘載着58名男難民的船引擎壞掉，周日早上被風吹到大亞齊縣（Aceh Besar）一條漁村的海灘，船上人由於飢餓和脫水，看來非常虛弱，當中4人須送院治療。當地移民辦公室負責人表示，會暫時將這些難民安置到政府設施內，之後會與國際移民組織及UNHCR協調，再作妥善處理。

這是近兩個內第三艘抵達印尼的羅興亞難民船。UNHCR上周五呼籲東南亞安曼達海周邊國家，營救一艘載了包括婦孺在內約180名羅興亞難民的船，該船11月離開孟加拉後在海上漂流數周，曾靠近泰國、馬來西亞、印尼、印度的安達曼群島及馬六甲海峽。船上的人曾透過衛星電話向家人稱，包括孩童在內一些人已死亡，食物和水已耗盡。UNHCR周日表示，該船難民的親屬稱，已與船上的人失去聯絡，相信船已沉沒，全部人恐罹難。

2017年緬甸軍方血腥鎮壓後，數以萬計羅興亞穆斯林逃到孟加拉，目前有超過100萬名來自緬甸的羅興亞穆斯林難民住在孟加拉擁擠的難民營中，由於難民營情况不斷惡化，加上當地風季已過，近月許多人冒生命危險，乘小船踏上危險海上之旅，試圖前往馬來西亞或印尼，單在過去兩個月，已有5艘難民船離開孟加拉。

（路透社/法新社/BBC）