嚴寒下棄人蛇賀錦麗官邸外 共和黨得州州長捱轟 白宮：殘忍噱頭

婦孺居多 最冷平安夜下衣衫單薄

華盛頓數個支援新移民組織周日表示，他們從得州邊境非政府組織得知有遣送非法入境者行動消息，於是上周六在現場等候。這批非法入境者約110至130人，都是近期從厄瓜多爾、古巴、委內瑞拉、秘魯、哥倫比亞等拉美國家到美國尋求庇護，大部分帶着孩子，並以婦孺居多。他們乘坐3輛巴士經過近兩天行程，上周六晚抵達首都華盛頓西北區的副總統官邸附近後被叫落車。當時氣溫僅零下7℃至零下9℃，是華盛頓地區有紀錄以來最冷平安夜，但這些非法入境者衣衫單薄，部分只穿T恤和短褲。到場支援的義工馬上遞上毛氈，迅速安排他們到一間教堂暫住，提供膳食和保暖衣物。

移民團結互助網絡（Migrant Solidarity Mutual Aid Network）組織者費希爾（Amy Fischer）批評這是得州州長阿博特（Greg Abbott）一手策劃，把尋求庇護者當作棋子，「這顯示阿博特的殘酷，他堅持用旅遊巴將移民載到這裏，不管他們在寒冷的平安夜晚上抵達」。白宮發言人周日指摘阿博特在未有與聯邦或地方當局協調下，在零下低溫將兒童遺棄在路邊，「是殘忍、危險且可恥的噱頭」。

阿博特發起大巴送人蛇到民主黨地盤

阿博特未證實他籌劃今次巴士遣送非法入境者事件，但他今年9月曾將非法入境者從得州送到賀錦麗官邸附近，他當時受訪稱奉命專責處理移民問題的賀錦麗是「邊境沙皇」，「假如她不會南下邊境來看看，總統拜登也不來看，我們會確保他們看到第一手實况」。阿博特今年4月開始用巴士送非法入境者往首都華盛頓、紐約、芝加哥和費城「這些美國東岸對非法入境者友好的民主黨城市」，藉以向拜登政府施壓；亞利桑那、佛羅里達等州份的共和黨籍州長也仿效相關做法。

美國海關及邊境保衛局上周五表示，11月在南部邊境逮捕了逾23.3萬名非法入境者，創下單月紀錄。2020年特朗普政府援引美國法典第42卷（Title 42），以新冠疫情的公共衛生顧慮為由，允許美國當局迅速驅逐非法移民，這兩年多有逾170萬名非法入境者被遣返。該規定時效原於上周三（21日）屆滿，但阿博特等19個共和黨州長向最高法院提出反對，質疑取消該規定將使非法入境者激增，最高法院首席大法官羅伯茨上周一（19日）批准緊急暫緩終止該遣返令。

（路透社/CNN/華盛頓郵報）