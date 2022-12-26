美冬季風暴持續 最少28死

紐約州最受風暴打擊，州長胡楚爾（Kathy Hochul）已派國民警衛軍到伊利縣，包括其縣治水牛城（Buffalo）。水牛城天氣尤其惡劣，當地部分地區降雪逾60厘米，風速有時達每小時96.5公里，上周五至六當地能見度接近零。伊利縣長波隆卡斯（Mark Poloncarz）上周六稱冬季風暴會持續最少36小時，呼籲民眾留在家中。

救援受阻 水牛城兩人失救亡

NBC新聞統計，科羅拉多、堪薩斯、俄克拉何馬、內布拉斯加、紐約等多州有人死於這場近日席捲美國的冬季風暴，水牛城最少3死，兩人在家中出現醫療緊急情况，但救援人員受暴風雪阻礙無法趕到現場救人，最終失救死亡。

據停電統計網站poweroutage.us統計，到昨晨緬因、新罕布什爾、佛蒙特、紐約、賓夕法尼亞及弗吉尼亞6個州仍有約18萬戶斷電或停電。另外，由於天然氣輸氣管內液體結冰致油井關閉，美國天然氣產量上周五（23日）出現10多年來最大單日跌幅。隨着得州等天然氣主要產區氣溫降至冰點以下，彭博新能源財經（BloombergNEF）數據指，供暖及發電燃料供應較前一天減少近100億立方呎（約2.83億立方米），即減少了10%。

（CNN/法新社/路透社/彭博社）