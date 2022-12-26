赫爾松聖誕前夕遭炮擊 最少10死

烏斥「為享樂殺人」 俄指嫁禍

俄軍雖然在11月撤出赫爾松市所在的第聶伯河西岸地區，但赫爾松市仍在俄軍武器射程範圍之內，不斷受到威脅。赫爾松州大部分地區仍在俄方控制之下。烏總統辦公室副主任季莫申科指上周六的攻擊來自「冰雹」（Grad）多管火箭發射器。

法新社記者目睹事發現場街上有多具屍體。澤連斯基發布的相片顯示，被襲現場街上到處都是燃燒中的汽車、被砸碎的窗戶和遺體。他稱：「社交網站很可能將這些照片標記為敏感內容，但這不是敏感內容——是烏克蘭和烏克蘭人的真實生活。這些不是軍事設施……這是恐怖活動，是為了恐嚇和享樂而殺人。」他在平安夜演說鼓勵烏克蘭人自行創造奇蹟。

普京：西方欲撕裂「歷史意義上俄羅斯」

俄羅斯總統普京昨日接受國營傳媒訪問，指控地緣政治對手企圖撕裂「歷史意義上的俄羅斯」（historical Russia）——這是普京推廣、用以論證俄烏份屬兄弟民族的字眼。他堅稱俄方準備好跟相關各方談判可接受的方案，只是烏克蘭及其西方盟友拒絕參與。

（路透社/法新社/中央社）

（俄軍侵烏）