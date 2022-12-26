強硬派主導箝婦權 「更溫和統治」淪空話

19歲馬爾瓦數月前通過大學入學試，成為家裏第一個升讀大學的女孩。她原盼明春開學攻讀醫科大學護士學位課程，日後當助產士。可是塔利班上周阻止女生上大學，令她的理想破滅，今後不大可能改變貧窮現况。

一些塔利班官員說，他們的最高領袖阿洪扎達（Hibatullah Akhundzada）及其親信教士抗拒現代教育，尤其是婦女教育。《紐約時報》指該國近日發展表明，塔利班內的強硬派壓倒了主張以溫和行動維持與國際社會接觸的人。

阿富汗大多數女子高中自3月已關閉，補習中心、語言班尚開放予相關年齡女孩，到上周四（22日）教育部指示所有教育機構不得允許「小六以上的女孩」進入。禁止女生念大學罕有地觸發男大學生抗議。上周六在塔利班根據地坎大哈，約400名男生罷考，聲援女同學。

22%當地人指女性獲尊重 有紀錄最低

塔利班逐漸收窄婦女自由和社會參與可能，不准她們從事許多工作，勒令外出要由頭包到腳、最好穿罩袍，外遊須有男親屬同行等。蓋洛普民調顯示塔利班治下阿富汗婦女地位急跌，去年認為該國女性獲尊重而富尊嚴待遇的受訪阿富汗人跌至31%，今年民調再跌至22%，是有紀錄以來最低。

（紐約時報/衛報/彭博社/法新社）