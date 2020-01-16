塔利班禁女性任職NGO 人道工作恐重挫 涉逾180機構 影響百萬計民眾 國際譴責

塔利班政權的經濟部發函予各持牌NGO表示，NGO的女職員不准工作直至另行通知，原因是收到「嚴重投訴」，指在NGO工作的阿富汗女性沒依規定佩戴頭巾，不符合政府對當地女性的服裝規定。經濟部警告，如有組織漠視此命令，其NGO營運執照將被吊銷。

男職員或無法提供醫療等救助

新措施標誌塔利班自去年8月復辟後，進一步打壓阿富汗婦女的自由，甚至威脅她們的生活質素。有NGO表示其女員工對接觸婦女和女孩是「必不可少」。由於該國婦女不得與男家屬以外的男性有互動，純用男職員可能無法直接救助阿富汗婦女，例如提供醫療。AfghanAid等部分國際人道工作NGO已即時或從周日起暫停「所有活動」。國際救援委員會（IRC）表示在阿富汗有逾3000名女職員，她們對提供人道援助至為重要。另有參與派發糧食的國際NGO職員指新命令是「重大打擊」，說：「我們的女職員主要負責向阿富汗婦女提供人道援助。我們今後怎樣解決她們的憂慮？」

職員嘆無法養家 批全球坐視不理

禁令還危及那些為NGO工作阿富汗婦女的生計，尤其是沒有男性成員支撐家庭的人。一人說：「我不能上班，誰來養家？」一名女子抱怨道：「全世界都看見我們的光景，卻坐視不理。」

截稿前當局尚未澄清命令是否適用於聯合國屬下援助機構，抑或只限阿富汗女職員而不包括外籍女性。路透社報道，塔利班經濟部發言人哈比卜（Abdul Rahman Habib）回應稱，停用NGO女職員的規定適用於阿富汗人道組織協調機構（ACBAR）轄下逾180個阿富汗與國際NGO。聯合國的人道救援組織不在ACBAR之下。

聯國晤數十NGO商對策

聯合國要求塔利班澄清，周日並就此與數十個阿富汗、國際非政府組織代表緊急召開人道主義國家工作隊（HCT）會議。救助兒童會稱該組織正計劃與塔利班當局代表會晤，若真的不允許婦女工作，有些非政府組織將不得不關閉。

聯合國上周六發表譴責聲明，表示婦女在人道主義應急行動等多方面擔當關鍵角色，且「禁止婦女工作將侵犯她們的最基本權利，乃至明顯違反人道主義原則」。國際特赦組織批評禁令意圖將婦女趕出政治、社會、經濟空間，呼籲馬上撤銷禁令。美國國務卿布林肯在Twitter指出，「婦女是全球人道主義行動的核心。這一決定對阿富汗人民來說可能是毁滅性的」。歐盟強烈譴責塔利班的決定，正評估禁令對歐盟在阿富汗的援助產生什麽影響。

（CNN/法新社/BBC/路透社）