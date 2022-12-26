氣候危機升溫民意反趨冷待 不實資訊恐成倡議障礙

雖然有論者認為，新冠病毒疫情、全球經濟不景等其他較即時的威脅可能令公眾對氣候變化的關注略減，惟否定氣候變化威脅的不實資訊，恐成公眾行動應對的障礙。

跨國研究：公眾認知與科學「落差巨大」

環保組織Climate Action Against Disinformation早前委託YouGov在美國、英國、印度、巴西、澳洲及德國做民調，顯示6%至23%受訪者不相信或不肯定氣候變化正在發生，最少20%受訪者相信氣候變化只是自然現象，亦有22%至38%受訪者認為人類對氣候變化只有部分責任。另有約25%受訪者認為本國無法負擔實現2050年零碳排放目標的經濟成本。

研究認為公眾對氣候變化的認知與科學實證之間有「巨大落差」，妨礙推行減緩氣候變化的措施。

全球550個環保組織及環保人士在本年度聯合國氣候變化大會（COP27）期間發表公開信，促請各國政府與Google、facebook等科技巨擘，以應對新冠疫情的同類強硬措施，來阻止氣候變化的不實資訊透過社交平台蔓延。

（衛報/法新社/BBC）

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