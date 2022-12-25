北美炸彈氣旋「一代難得一見」 原住民燒衫取暖

皮膚外露數分鐘可長凍瘡

埃利奧特的冷鋒長達3200公里，橫跨美國得州至加拿大魁北克省。美國國家氣象局（NWS）形容這是「一代人難得一見」的冬季風暴，全美逾2億人、即約六成人口受影響，NWS警告部分地區周末氣溫可能跌至零下45℃至零下57℃。據預測，賓夕法尼亞最大城市匹茲堡，前日氣溫最高只有零下13℃，將打破1983年零下10℃最冷平安夜紀錄。得州鄰近墨西哥邊境城市埃爾帕索（El Paso）前日錄得介乎零下13℃至零下18℃。當局警告皮膚外露數分鐘內可致凍瘡。喬治亞州北部氣溫亦曾降至零下12℃，州長坎普警告將出現「十多年未遇的天氣」。

埃利奧特至今在美國造成最少19人死亡，其中前天有最少5人因該風暴喪生。俄亥俄州鄰近托雷多（Toledo）的一處州際公路發生雪崩，導致兩名司機死亡及多人受傷，50輛途經汽車一度被困。肯塔基州當天亦有兩人死於車禍，另一名死者則因暴露於寒冷天氣而死。南達科他州有地方積雪高度及至屋頂，有原住民須焚燒衣物取暖，更有家庭被困4天，缺乏嬰兒奶粉等必要物資。當局須調派國民警衛隊救援。

（法新社/路透社/BBC）