北美炸彈氣旋「一代難得一見」 原住民燒衫取暖

【明報專訊】正吹襲美國及加拿大的「炸彈氣旋」超強冬季風暴「埃利奧特」（Elliot），在美國造成至少19人死，逾150萬戶停電，單在前日已有5700航班因惡劣天氣要取消。由東北部賓夕法尼亞州至南部佛羅里達州多個城市出現歷來最冷的平安夜，部分地區跌至攝氏零下10多度。中西部的南達科他州更有原住民被大雪困阻無法外出取木，被迫焚燒衣物取暖。
皮膚外露數分鐘可長凍瘡
埃利奧特的冷鋒長達3200公里，橫跨美國得州至加拿大魁北克省。美國國家氣象局（NWS）形容這是「一代人難得一見」的冬季風暴，全美逾2億人、即約六成人口受影響，NWS警告部分地區周末氣溫可能跌至零下45℃至零下57℃。據預測，賓夕法尼亞最大城市匹茲堡，前日氣溫最高只有零下13℃，將打破1983年零下10℃最冷平安夜紀錄。得州鄰近墨西哥邊境城市埃爾帕索（El Paso）前日錄得介乎零下13℃至零下18℃。當局警告皮膚外露數分鐘內可致凍瘡。喬治亞州北部氣溫亦曾降至零下12℃，州長坎普警告將出現「十多年未遇的天氣」。
埃利奧特至今在美國造成最少19人死亡，其中前天有最少5人因該風暴喪生。俄亥俄州鄰近托雷多（Toledo）的一處州際公路發生雪崩，導致兩名司機死亡及多人受傷，50輛途經汽車一度被困。肯塔基州當天亦有兩人死於車禍，另一名死者則因暴露於寒冷天氣而死。南達科他州有地方積雪高度及至屋頂，有原住民須焚燒衣物取暖，更有家庭被困4天，缺乏嬰兒奶粉等必要物資。當局須調派國民警衛隊救援。