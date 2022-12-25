背包客連環殺手驅逐返法 尼泊爾服刑20年 堅稱無辜

尼泊爾最高法院基於索布拉杰健康及年紀，上周三裁定讓他出獄，15天內驅逐出境，10年內不得再次入境。索布拉杰昨乘機經多哈前往巴黎途中，向法新社記者堅稱自己無辜，「我感覺很棒……我有很多事要做。我要控告很多人，包括尼泊爾政府」。當被問及是否被冤枉為連環殺手，他說：「是，是。」

涉喬裝商人 落藥殺逾廿人

索布拉杰1944年生於越南西貢（今胡志明市），父親是印度人，母親為後來再婚嫁予法國人的越南人。警方相信，他在1970年代至1980年代於亞洲多地殺害廿多名西方背包客，他喬裝為寶石商人，與受害人交友後對其落藥、搶劫和殺害。索布拉杰在1970年代中期被控在泰國殺害6名女子，其一遇害的年輕美國女子屍體在芭堤雅海灘被發現時身穿比堅尼，令他被稱為「比堅尼殺手」。他之後逃往印度，1976年在新德里涉向一群逾20名法國遊客落藥被捕，他亦被控殺害一名以色列遊客，1982年被判囚，1986年一度成功越獄，再被補後關押至1997年。他因狡猾多次避過當局拘捕，又被稱為「毒蛇」。

索布拉杰在印度獲釋後返回巴黎居住，2003年在尼泊爾首都加德滿都一家賭場被捕，他被控1975年殺害美國女背包客布朗齊，2004年被判囚終身，10年後又被判殺害布朗齊的加拿大友人卡里爾罪成，他自2003年起就一直在加德滿都戒備森嚴的監獄服刑。

（法新社/路透社/BBC）