斐濟16年來首變天 新總理立場疏中親澳

在本月14日斐濟國會大選後，沒有單一政黨贏得多數議席。及至上周五，主要反對黨社會民主自由黨決定加入前總理蘭布卡領導的人民聯盟黨陣營，最終國會昨天以不記名投票選出蘭布卡為總理，後者獲得28票，以一票之差力壓已執政16年的姆拜尼馬拉馬。蘭布卡表示會「很謙卑地」成為總理。

澳紐表態期待合作

74歲的蘭布卡曾為了維護斐濟原住民權益，抗衡祖先來自南亞次大陸的印度裔斐濟人（Indo-Fijians），1987年兩度發動軍事政變，並於1992年至1999年間擔任總理。對比姆拜尼馬拉馬任內受澳洲和新西蘭制裁，與中國關係密切，蘭布卡競選期間明言支持西方民主制度，將採取疏中親澳的立場。社民自由黨也表明希望斐濟跟澳洲、新西蘭和太平洋島國論壇（PIF）部分成員保持密切聯繫。澳紐政府皆已表態期待跟新的斐濟民選政府合作。

（路透社/法新社）