英王首聖誕文告料向亡母致敬

【明報專訊】英王查理斯三世今天（25日）將發表登基後首份聖誕文告，演說本月較早前已在溫莎堡聖佐治教堂預先錄製，官方也已公布相片。《衛報》、英國廣播公司（BBC）等英媒普遍分析指，查理斯三世是特意選擇英女王伊利沙伯二世下葬的地點發表聖誕文告，有向亡母致敬之意。
選母下葬溫莎堡聖佐治教堂發表
查理斯三世的聖誕文告會在英國時間周日下午3時（香港時間今晚11時）播出。片段在12月13日錄製，從官方公布的相片可見，溫莎堡聖佐治教堂以冬青和常春藤佈置，重視環保的查理斯三世站在使用紙張、玻璃、天然松果等無塑膠兼可回收物料製飾物點綴的聖誕樹前緬懷母親。
英女王伊利沙伯二世生前多在宮室桌邊發表聖誕文告，發表她對世界議題、國家起跌的關注，帶出個人信念，起着鼓舞振奮人心的作用。她去年在聖誕文告提及「交棒」予下一代。
在她今年9月8日辭世後的首個聖誕日，查理斯三世和王后卡米拉等王室成員仍會按一向習慣，到諾福克郡的桑德林厄姆大宅過節，但《衛報》和BBC等指英王伉儷在聖誕後會打破傳統，轉往蘇格蘭巴爾莫勒爾城堡莊園內的私人官邸伯克霍爾（Birkhall）大宅度假。
英女王在生時，通常在桑德林厄姆大宅度歲到過完其父王佐治六世的死忌才離開。佐治六世1952年2月6日在桑德林厄姆大宅駕崩。