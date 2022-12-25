英王首聖誕文告料向亡母致敬

選母下葬溫莎堡聖佐治教堂發表

查理斯三世的聖誕文告會在英國時間周日下午3時（香港時間今晚11時）播出。片段在12月13日錄製，從官方公布的相片可見，溫莎堡聖佐治教堂以冬青和常春藤佈置，重視環保的查理斯三世站在使用紙張、玻璃、天然松果等無塑膠兼可回收物料製飾物點綴的聖誕樹前緬懷母親。

英女王伊利沙伯二世生前多在宮室桌邊發表聖誕文告，發表她對世界議題、國家起跌的關注，帶出個人信念，起着鼓舞振奮人心的作用。她去年在聖誕文告提及「交棒」予下一代。

在她今年9月8日辭世後的首個聖誕日，查理斯三世和王后卡米拉等王室成員仍會按一向習慣，到諾福克郡的桑德林厄姆大宅過節，但《衛報》和BBC等指英王伉儷在聖誕後會打破傳統，轉往蘇格蘭巴爾莫勒爾城堡莊園內的私人官邸伯克霍爾（Birkhall）大宅度假。

英女王在生時，通常在桑德林厄姆大宅度歲到過完其父王佐治六世的死忌才離開。佐治六世1952年2月6日在桑德林厄姆大宅駕崩。

（衛報/BBC）