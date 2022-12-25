烏總統幕僚長：與美如「戰略伙伴」緊密

鞏固與拜登及共和黨領袖關係

耶爾馬克返回烏克蘭後受訪，稱這是史上首次美烏關係密切得有如「戰略伙伴」，形容兩國總統之間有「非常溫暖和友好的私人關係」，並稱澤連斯基與多名美國國會領袖會面，包括參議院少數派領袖麥康奈爾，以及下月初將接任眾議院議長的麥卡錫等共和黨人。

雖然澤連斯基此行未能立刻獲得所需的美製Abrams戰車、F-16戰機和長程陸軍戰術彈道導彈系統（ATACMS），但耶爾馬克強調訪美所締結的私人交情。《衛報》指出，這顯示基輔堅信必須強調俄烏戰爭的道德層面，以及對烏美關係的信心，以便獲取更多軍援。耶爾馬克拒絕透露烏克蘭會在何時、何地展開下新一輪反擊，但他認為2023年將是戰爭決定時刻，也會是勝利一年。他又拒絕就俄總統普京上周到訪明斯克與白俄羅斯總統盧卡申科會面多作揣測，僅強調烏克蘭「準備好應對任何挑釁」。

此外，繼美國參議院日前通過1.7萬億美元（約13.3萬億港元）年度開支法案後，眾議院前日也以225比201票通過，將交予拜登簽署落實。該開支法案包括450億美元（約3510億港元）供烏的緊急額外軍事及人道援助，法案亦包含一項修正案，容許將充公俄羅斯資產出售後所得的資金，用作援助烏克蘭。

（衛報/金融時報）

（俄軍侵烏）