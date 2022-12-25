戰火下的聖誕 烏克蘭人期盼和平 澤連斯基：俄軍或會趁佳節再施轟炸

聖誕節對有接近7成國民信奉東正教的烏克蘭來說，是僅次於復活節的第二重要節日，但傳統上烏克蘭跟隨俄羅斯東正教會，以儒略曆的12月25日——即公曆的翌年1月7日過聖誕。2014年廣場革命後，烏克蘭開展「去俄化」變革，包括在2017年起新增以公曆的聖誕日為公眾假期（以往只計儒略曆的聖誕日），一些教會也選擇在公曆聖誕日舉行禱告儀式。到今年2月俄軍入侵後，基輔主教區終在10月開會通過，同意以實驗性質，容許堂區自行決定是否改在公曆的聖誕日舉行完整的宗教儀式。

能源基建捱炸下 聖誕樹亮燈示不屈

烏克蘭人當前最迫切關心的問題，是俄軍空襲能源等基建下的電力短缺危機，但這點仍無阻他們力圖繼續慶祝聖誕節以示不屈。在首都基輔舊城區中心的索菲亞廣場，當局佈置了一棵12米高的假聖誕樹，以和平鴿綴飾，配以靠發電機供電的烏克蘭國旗黃、藍兩色燈泡，表達不讓俄羅斯「搶走」烏克蘭兒童享受節日氣氛之意。56歲的斯卡昆說：「我們很高興能在這樣的時刻，至少看到一些像樣的過節東西。」

俄軍侵略迫使近800萬烏克蘭婦孺逃往波蘭、德國和捷克等鄰國，不得不跟參軍作戰丈夫或父親分離，另有數百人在國內流離失所。無論身處何方，他們許多人的願望只有一個，就是戰爭結束，恢復和平。

流散烏民買禦寒衣物軍備送前線

基輔婦人巴拉凱的9歲兒子在聖誕願望清單寫上擔心聖誕老人「不夠錢」，故只要求廉宜禮物，又請求戰爭結束。巴拉凱看後不禁落淚。

原從事房地產主管的諾薩琴科將妻兒安頓於德國後，獨自留在國內當平民狙擊手，在佳節之際只能遙望和平重臨。他又指大後方的民眾都在買禦寒衣物和軍備武器，作為給前線軍人的禮物。

身處柏林協助同胞難民的娜塔利婭被問到聖誕願望時說：「我的唯一願望是戰爭結束，這會是聖誕節可以發生的最好之事。」

然而，烏克蘭總統澤連斯基前晚提醒國民在聖誕和新年期間維持警覺，「隨着假期臨近，俄羅斯恐怖分子可能再次加強行動，他們不重視聖誕或與此相關的價值觀」。烏軍近日多次提醒俄軍或會再襲當地基建和能源供應，到上周五援引情報，指一支俄方海軍部隊正在黑海活動，包括一艘配備巡航導彈的艦艇。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）