國會騷亂調查最終報告出爐 特朗普被斥撐「多環節陰謀」

報告全長845頁，其執行摘要臚列17項關鍵發現，表明特朗普在去年1月國會山莊騷亂前後的行徑，皆為旨在支持推翻大選結果的「多環節陰謀」（multi-part conspiracy）。報告提到的部分例子包括：

1. 在選舉夜到騷亂發生前後，蓄意散播虛假舞弊指控，激發支持者暴力行為

2. 策劃推翻選舉結果，例如明知可能違法下，仍「墮落地施壓」副總統彭斯去拒絕點算選舉人票

3. 尋求在司法部以權謀私，企圖招攬部門官員蓄意作出虛假陳述

4. 非法施壓州官員和議員，以圖改寫州內大選結果

5. 明知國會大樓內發生暴力攻擊及其言論會引發更多暴力，依然蓄意在社交平台發放公開譴責彭斯信息，並在數小時間反覆拒絕指示支持者離開國會大樓的要求

倡國會研究禁特朗普再任公職

是次調查長達18個月、匯集數十萬份文件及逾1000次證人訪談，最終報告列出11項建議，包括國會研究禁止特朗普再任公職。文件指美國憲法第14修正案第3條，指那些曾宣傳支持憲法卻參與違反憲法叛亂，以及協助或鼓勵「憲法之敵」的人士，可被取消未來擔任聯邦或州職位的資格，指特朗普曾因煽動叛亂遭眾議院多數議員彈劾，彈劾案在參院也獲57票贊成，應已符合引用該修正案條款的要求。

特朗普反斥「高度帶黨派偏見」

在最終報告公開後，特朗普在他創立的社交平台Truth Social上留言，形容報告「高度帶黨派偏見」（highly partisan）和獵巫，而且未有研究「示威理由：選舉舞弊」。

委員會的建議恐怕難以逐一落實。隨着國會會期還有幾日就結束，委員會擬在數日內解散，到明年新一屆眾院由共和黨主導，委員會9名成員中有4人（包括兩名共和黨人）不會留任，共和黨人已表明會尋找委員會工作上的缺失，並有可能阻止國會推行委員會的大部分建議。

（華盛頓郵報/衛報/CNN）