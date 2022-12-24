男教師辭職男學生罷課 撐阿富汗女生上大學

塔利班繼3月關閉女子中學後，周二（20日）晚忽然在沒有申明理由下，不准女生回大學上課。第二天，大學女生不准應考期末試和被趕出宿舍，有女生報稱塔利班武裝人員持槍指着她們，不准她們回到喀布爾一個大學校園。一些女性周四在喀布爾街頭呼叫「全民教育」口號。當地傳媒報道，塔利班士兵拿棍棒、鞭子毆打示威者，並拘捕了5名示威者和兩名記者。

多個穆斯林國家譴責塔利班

多家大學也有男性師生參與集會示威，楠格哈爾大學有數以十計男醫科生罷考，坎大哈大學亦有男生罷課聲援女同學。罷教的喀布爾大學男教授瓦爾達克（Obaidullah Wardak）在Twitter表示，禁止婦女接受教育是「不公正和不道德的」，批評「國家當權者有組織地歧視這個國家無辜而有才華的女孩」。 去年8月在塔利班奪權後逃離阿富汗的前總統加尼（Ashraf Ghani）形容，拒讓女性接受高等教育是「活生生的21世紀性別隔離標誌」。

沙特阿拉伯、阿聯酋、土耳其、巴基斯坦、印尼、卡塔爾等穆斯林國家和伊斯蘭合作組織（OIC），過去幾天均跟歐美等多國一樣抨擊塔利班剝奪女孩接受教育的權利。沙特外交部在聲明中表示震驚和遺憾，呼籲撤回。阿聯酋表示禁止女孩上大學、接受中等教育，「侵犯了基本人權，違背了伊斯蘭教義」。七國集團斥禁令等同「反人類罪行」。美國國務卿布林肯警告塔利班須撤回禁令，否則將付代價。

反指女生衣著違規如赴婚宴

塔利班署理高等教育部長納迪姆（Nida Mohammad Nadim）周四晚首次回應事件，指外國不應「干預阿富汗內政」，說有好些事情引發這個決定，包括男女生沒有分開上課、女生沒有男親屬陪同上學和入住宿舍等，又稱當地女生不宜學工程和農業等科，並指女生沒有遵守穆斯林女性衣著的宗教法規。他說：「她們上學穿得像大多數婦女赴婚宴穿那樣。」

（法新社/路透社/彭博社/美國之音）