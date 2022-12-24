普京：愛國者系統老舊 有力對付

斥美烏領袖會談反映無意尋求和平

普京指出，美國聲稱愛國者系統是防禦性武器，但無助解決衝突或阻止莫斯科達成目標，反而只會延長戰事，又說它不如俄羅斯S-300防空導彈系統，稱俄羅斯會「幹掉」美國這一防空系統。他又說：「所有的衝突到頭來大抵都是以談判告終……我們的敵人（烏克蘭）愈快認清這一點愈好。」俄外交部則批評，美烏領袖會談反映兩國無意尋求和平，只是想繼續戰鬥下去。

美國國防部發言人柯比則表示，普京從無表示想談判，讓戰爭結束，相反俄方行徑反映普京想繼續以暴力對待烏克蘭人。柯比又稱，拜登對於與普京對話持開放態度，前提是俄羅斯領導人要顯示重視談判及諮詢烏克蘭意見。

布林肯：俄可撤兵立即結束戰爭

美國國務卿布林肯隨後在一場記者會上說：「從根本上來說，俄國現在並未對進行有意義的外交和交涉來結束戰爭展現出興趣。」他說，俄國可透過撤兵立即結束戰爭，但俄軍未有撤退，「我們必須看到一些有意義證據」。

（路透社/法新社/中央社）

（俄軍侵烏）