美指朝經俄僱傭兵組織供攻烏武器

俄僱傭兵每月開支逾億美元

美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）周四表示，瓦格納集團（Wagner Group）為支持俄國對烏克蘭的軍事行動，正在世界各地搜羅武器，包括上月從朝鮮處獲取一批火箭炮和導彈。柯比補充，瓦格納現時每個月在烏克蘭戰場上開支超過1億美元，而其實力已經足以與俄軍匹敵。日本《東京新聞》周四也報道，朝鮮11月20日向俄羅斯輸出炮彈等軍需品，用列車從東北部羅先特別市開往俄國濱海省哈桑站。之後幾周還將運出針對軍車的炮彈、地對空導彈等軍需物資。

朝斥荒誕無稽 瓦格納指流言

英政府指參與烏戰的瓦格納僱傭兵已由3月開戰初期的1000人增至目前近兩萬人，相當於俄軍地面部隊的一成兵力。美國甚至稱瓦格納僱傭兵約達5萬，還未包括1萬名承包商、約4萬名來自俄國監獄的募兵，以及從非洲、中東招募的僱傭兵。而隨着俄羅斯的侵略行動遭遇挫折，瓦格納的影響力和存在感大幅增強。不過，美國官員相信，礙於嚴格的出口管制和制裁，瓦格納要向諸如朝鮮等國尋求武器、彈藥等裝備。英國外相祁湛明（James Cleverly）表示，英國認同美國的評估，指普京轉向朝鮮求助「是俄國絕望和孤立的迹象」。韓國外交部譴責朝鮮跟瓦格納做軍火交易，違反聯合國安理會決議案。

不過，朝鮮外交部昨晨發表聲明，指日本傳媒的報道「荒誕無稽」，重申「過去沒有、將來也不會有向俄羅斯出口武器彈藥的計劃」的立場不變，反斥美國向烏克蘭提供致命武器。朝鮮國防省於9月和11月都發過類似聲明，斥所謂朝鮮賣武器予俄羅斯違反安理會決議之說是「抹黑」。普京密友、瓦格納集團創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）也指有關說法是「流言、揣測」。

（BBC/紐約時報）

（俄軍侵烏）