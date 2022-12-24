炸彈氣旋料襲美加 風雪阻聖誕出行 數千航班停飛 美六成人口受寒潮威脅

多州顯著降溫 逾125萬商住戶停電

這股被美國國家氣象局（NWS）形容為「一代人難得一見」的冬季風暴，造成美國多處氣溫驟降。北部的蒙大拿州周四錄得零下45℃，是當日在美國錄得的最低溫。同日科羅拉多州一處的氣溫從5℃降至零下20℃，懷俄明州最低氣溫亦達零下37℃。中西部、五大湖區、紐約州北部和新英格蘭部分地區將迎來大雪。紐約州官員說，該州一些地方的降雪量預計高達90厘米。紐約、肯塔基、喬治亞、北卡羅萊納、俄克拉荷馬、西弗吉尼亞等州已宣布進入緊急狀態。根據美國停電統計網站PowerOutage.us，截至當地周五早上，全國有超過125萬間住宅和商業設施停電。

極端寒冷天氣亦侵襲加拿大西部，西北地區拉比特科爾（Rabbit Kettle）周四錄得零下53℃，是當日加國最低溫地區。當局向安大略、魁北克、濱海諸省發出冬季風暴警告。在人口最多的多倫多市，氣象部門警告周六早上或之前會有迅速結冰（Flash Freeze）、大風及多達15厘米的降雪。

拜登呼籲嚴肅看待 出行要趁早

冬季風暴在聖誕周末來襲，勢將影響這個旅遊高峰期。美國汽車協會（AAA）估計，從本月23日到明年1月2日有1.127億人計劃至少出行80公里。受風暴影響，美國近日已有多班航機取消。航班追蹤網站FlightAware顯示，周五有逾3000班航機取消。國鐵（Amtrak）也取消聖誕期間數十班列車，數萬人旅行計劃泡湯。

美國總統拜登周四呼籲民衆嚴肅對待這場冬季風暴，警告說：「這不像大家小時候下雪的日子……這是嚴重的事情。」拜登呼籲民眾如計劃在聖誕出行探親或訪友，最好及早起行。

美國氣象學者認為，這股名為「埃利奧特」（Elliot）的冬季風暴周五移入美加接壤的五大湖區時，將增強成為「炸彈氣旋」（bomb cyclone），即在24小時內中心氣壓劇降的溫帶氣旋，且伴有強風和雨雪，破壞力強。天氣預報機構AccuWeather的預報員指出，當氣壓下降並且冷氣團與暖氣團碰撞時，風暴就可能迅速增強為「炸彈氣旋」。NWS說，墨西哥灣沿岸地區和美東地區周五將感受到「破紀錄的寒冷低溫」，墨西哥灣沿岸的液化天然氣（LNG）出口可能要暫停。美國是LNG出口大國和歐洲重要供應國，出口受干擾可能加劇全球燃料短缺。

（CNN/BBC/路透社/彭博社）