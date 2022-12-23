工潮衝擊聖誕旺季銷情 商家抱怨人流訂單大減

眼前的是英國新冠疫情全面解封後的首個聖誕新年長假期，可是鐵路工會影響民眾節前購物和外出玩樂。而聖誕前的網購交易，亦受郵政罷工影響。倫敦工商會總裁伯奇抱怨倫敦市商家在這「一年成敗時刻」，因罷工潮而面對低人流、被迫取消訂單、錯過賺錢機會。

天氣成另一因素 多派對訂房取消

英國餐飲住宿業協會（UKHospitality）總裁稱，許多人避免鐵路工會罷工4天的交通混亂而留在家中，倫敦市內的酒吧、餐飲生意較疫前2019年同期下跌了46%。整個倫敦來說，調整通脹後的盈收跌了37%。工業行動和大雪天氣令不少聖誕派對取消，導致英國全國的餐飲住宿業錄得30%的訂單取消率。夜店商戶組織Rekom UK的主席馬克斯表示，聖誕前的周末原是生意最旺的時候，可是因為鐵路員工上周六罷工，他們生意下跌了兩成。他說：「聖誕是關鍵時候。要在12月賺夠才能捱過1月、2月。」

救護車員工周三罷工前，當局呼籲民眾非必要不要召喚救護車，預計可能有數千患者因而拖延求診至之後數天，卻遇上醫院因節日期間縮減人手，恐難以應付求診需求。國民保健系統聯盟（NHS Confederation）擔心醫護業工潮倘不解決，將損及患者的健康和獲得快速救治的機會。

另外有智庫指出，軍人因被調動作為公營機構罷工的民事工作替補，令他們被迫取消休假、正規訓練等，打擊了士氣。

（彭博社/衛報/金融時報）