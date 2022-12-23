邊檢人員聖誕罷工 英警告機場混亂 政府經費萎縮多年 高通脹加劇公共行業員工不滿

涉希斯路吉域曼徹斯特等機場

在這聖誕周末假期罷工的，計有郵政、鐵路、高速公路職工等。其中隸屬英國主要工會公共和商業服務聯盟（PCS）、主要負責檢查護照等邊檢工作的邊境部隊（border force）約1000名職員罷工，將影響倫敦希斯路、倫敦吉域、曼徹斯特、伯明翰、卡迪夫和格拉斯哥等機場及紐黑文港。此外，機場行李搬運工人也繼上周五，再於下周四早上4時至元旦罷工72小時，加上適逢聖誕旅遊旺季及可能出現暴風雪，機場混亂的壓力將大增。

派軍人替補 料旅客難逃延誤

《衛報》報道，約600名軍人連同內政部、稅務部各200人受過簡單訓練，將替補罷工邊境部隊職員處理基本工作，盡量減輕影響。然而等候辦理入境手續的旅客可能要面對在櫃台前大排長龍、被迫在機艙等候和班機延誤等問題。

薪酬落後於通脹構成的生活壓力，是英國今年爆發30年來最大工潮的主要導火線。英國在這個12月，教師、郵政服務、倫敦巴士司機、鐵路海運和運輸 ( RMT ) 工會等已罷工，威爾斯的醫院醫生、英國醫學會的英格蘭初級醫生等亦擬採取工業行動。

另一方面，英國2014年起推行緊縮措施，後來為應對脫歐及其餘震，加上新冠疫情、近6年間五易首相的政治不安，英國政府持續削減公共預算，審慎理財。惟異議者抨擊此政策窒礙英國發展，也損害仰賴安全網的人士福祉。不過首相辛偉誠表明無法答應加薪訴求。再者，英國經歷了前首相卓慧思9月預算案造成的沉重損害，英國政府短期內亦難有加薪餘裕。

辛偉誠表明無法答應加薪訴求

英國國家統計局（ONS）公布，今年年中數字顯示私營機構的平均薪酬加幅為6.9%，公營機構只得2.7%；經通脹調整計算下，薪酬錄得2001年以來最大跌幅。多個行業職工希望薪金能抵抗通脹，並抱怨連年資源不足、預算減縮，已嚴重損害其待遇、工作條件與提供基本服務的能力。

其一明顯例子，就是醫務人員工會罷工和申訴工作處境惡劣。英國最大護士工會皇家護理學院（RCN）不滿政府只提供平均4.75%的加薪，希望加至19%，成員上周四（15日）發動106年來第一次罷工，表明受夠了低薪和人手短缺問題。周三罷工的英格蘭與威爾斯救護車護理人員披露，他們每更12小時僅有30分鐘休息，不堪負荷；一般救護車出動時間由標準的18分鐘，變為實際平均需時1小時。

（CNN/BBC/獨立報/衛報）