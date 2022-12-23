安理會罕有決議促緬甸釋政治犯

15個聯合國安理會成員國周三（21日）表決，以12國贊成，零票反對，及主席國印度、中國、俄羅斯棄權下，通過緬甸軍事政變後針對軍政府的決議案。當中表示深切關注軍人統治「持續緊急的狀態」，呼籲立即釋放前領袖昂山素姫和「所有被任意拘留的囚犯」，給予穆斯林少數民族羅興亞等暴力受害者，提供更多的人道主義援助。77歲昂山素姬被判單獨囚禁於首都內比都的一所監獄中。

聯合國上一次採納緬甸決議案，是1948年建議承認脫英獨立的緬甸為聯合國成員國。2021年2月1日該國發生軍事政變，安理會之後曾就問題多次討論，但只通過有一次主席聲明和6次新聞談話。

中方：不能一味施壓 威脅制裁

中國常駐聯合國代表張軍在表決後強調，安理會須慎之又慎，不能一味施壓甚至威脅制裁。中方認為決議草案「基調仍不平衡」，主張採用「主席聲明」更為妥當，故選擇棄權。俄方表示，不認為緬甸局勢是對國際和平穩定的威脅，因此不該由安理會出手解決。

泰國昨（22日）主持非正式地區會議商討緬甸危機，商議加快實東盟於前年4月與緬甸軍政府達成的「5點共識」，緬甸軍政府派外長出席，惟馬來西亞、菲律賓、印尼、新加坡無派代表與會。東盟「5點共識」包括要求終止暴力、涉事各方對話等，但迄今進展輕微。

（新華社/CNN/路透社）