俄傭兵組織募兵 女囚當護士狙擊手

曾任俄羅斯總統普京「大廚」的瓦格納集團創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）周三在社交媒體表示，正推進讓女囚犯成為護士、通訊人員，甚至組成殲滅部隊以至狙擊隊伍，前往烏克蘭前線，但表示計劃「正面臨一些阻撓」，然而相信最終能克服。正在莫斯科以東約250公里的梅列霍沃（Melekhovo）流放地服刑的俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼周三稱，有曾被招攬的人士指普里戈任到訪過，以赴烏作戰6個月換取獲釋為條件招募囚犯，有80至90人應徵。普里戈任拒絕確認事件。

拜登加強制裁瓦格納集團

拜登政府的新制裁指定瓦格納集團為「軍事用戶」，針對其在全球各地獲取美國器材及技術施加新的嚴格限制。瓦格納集團早於2017年被美國列入貿易黑名單。

（法新社/路透社）

（俄軍侵烏）