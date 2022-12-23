戰時訪美被比邱吉爾 同中有異

邱吉爾曾1941年12月26日在美國國會演說。他當年訪美，正值二戰期間，納粹德國肆虐歐洲。1941年12月7日日軍偷襲美國珍珠港，邱吉爾同月22日應時任美國總統羅斯福（Franklin D. Roosevelt）之邀訪美。一般認為，邱吉爾此行奠定盟軍二戰勝利基礎。

佩洛西憶父任內邱吉爾演說

美國民主黨籍眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）等美國國會領袖，將澤連斯基比作邱吉爾。佩洛西回憶說，當年邱吉爾在美國國會發表演說，爭取我國支持對抗在歐洲的暴政時，她的父親達列山德羅（Thomas D'Alesandro Jr.）是國會議員。她形容澤斯基這次在國會演說「充滿意義」

澤連斯基在演說中確有邱吉爾「上身」時刻，他提到1944年聖誕節前後「突出部戰役」（Battle of the Bulge），美軍面對德國納粹的猛攻堅守防線，「在這個聖誕節，烏克蘭士兵正對普京的部隊做出同樣的事情」。他之後所說烏克蘭「永不投降」，正是邱吉爾名句之一。

不過，法新社報道指出澤連斯基此行與81年前邱吉爾訪美有不同之處，其一是邱吉爾當年訪美3周，與羅斯福抽着雪茄、把酒相談直至深宵，但澤連斯基僅逗留數小時，來去匆匆。

出訪細節保密 德美軍機護航

另外，當年邱吉爾甘冒被潛艇襲擊之險，乘船跨越大西洋赴美，而澤連斯基主要靠飛機。根據英國和烏克蘭傳媒報道，由於擔心人身安全，澤連斯基出訪細節事前保密，周二（20日）晚秘密搭乘列車往波蘭，再乘車到機場，搭乘美國空軍運輸機抵美，其間有德國空中預警機和美軍戰機護航。

最後，邱吉爾1941年抵美時，見到一個因偷襲珍珠港事件而驚魂未定，並被迫參戰的國家。澤連斯基到訪的美國，則以避免局勢升級為由，沒有也不想直接介入俄烏衝突，甚至表明不會派兵到烏克蘭，某些武器也不會提供。

（法新社/BBC）

（俄軍侵烏）