澤連斯基促投資民主：援烏非行善 白宮晤拜登國會演說 籲加強支持加快基輔勝利

澤連斯基在白宮草坪獲拜登伉儷親自迎接，其後兩名領袖在白宮橢圓形辦公室會談。拜登讚揚烏克蘭民眾勇氣可嘉，澤連斯基則以英語發言，指他很想早些到美國，但此前因局勢困難未能成事。他說：「此刻我到這裏，我們已控制了局勢，因為有支援。」

與拜登商討「10點和平計劃」

兩人其後舉行聯合記者會，拜登指美國致力保障烏克蘭人，「無論需要多長時間」。他在回應提問時，雖表示對盟友會團結援烏「感到樂觀」，但強調西方不能簡單滿足基輔所有要求，須協調所供援助符合防衛及戰場等實際需要，否則北約、歐盟，以至世界其他地方將「迎來分裂」。澤連斯基則強調愛國者系統是烏克蘭防空重要一環，希望能獲取更多；又指與拜登商討了烏方提出的「10點和平計劃」，獲對方支持，強調烏克蘭願與俄方達成「正義和平」（just peace），必定不會妥協烏克蘭主權和領土，但沒透露該和平方案的其他詳情。

澤連斯基之後在華盛頓國會山莊出席美國國會兩院聯席會議，受到議員熱烈歡迎。他以英語發表長約25分鐘的演說，他說「烏克蘭並沒倒下，仍頑強地活着」，獲熱烈掌聲。他又讚揚美軍1944年底在歐洲前線抵擋納粹德國最後反撲的英勇表現，但強調烏克蘭「從未要求美軍士兵代為作戰」，感謝西方提供炮火，惟同時指出：「老實說，那並不足夠。」他呼籲美方保持，甚至加大目前軍援力度，以加快基輔勝利。他說，美國對烏克蘭的援助不是做善事，而是對全球安全和民主的投資，因為當今世界緊密相連，沒有國家可獨善其身。他又說「烏克蘭絕不投降」。

攜戰場簽名國旗贈佩洛西

澤連斯基結束演說後，把一面他由烏克蘭戰場帶來、寫滿烏軍簽名的烏克蘭國旗交給眾議院議長佩洛西，說是勝利的象徵。佩洛西回贈他一面美國國旗。

這次是俄軍2月侵烏以來，澤連斯基首次出國訪問，由於保安理由行程未有事先披露，並取道波蘭再乘搭美國軍機抵美（見另稿）；相信他昨已離開美國。普遍認為澤連斯基在美國國會演說，是為了共和黨在明年1月初接掌眾議院後，能繼續支持及援助烏克蘭。但《紐約時報》周三引述多名共和黨國會議員稱，在美國國內通脹以及社會問題未解決前，不會支持增加援烏。

（紐約時報/CNN/美國白宮網站）

（俄軍侵烏）