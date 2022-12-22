英救護車人員罷工 臨盆入院未必受理

在罷工期間，倫敦只會有一半救護車維持服務。在英格蘭，10個主要地區救護車服務系統有8個宣布進入「嚴重事態」狀態，稱將優先治療最需要幫助的人，例如危及生命的個案。

工會：倘政府強硬 新年再罷工

倫敦最大醫院組織警告，臨盆者得計劃要怎麼被送到醫院。工會稱，工作人員會繼續處理危及性命的緊急求助電話，但部分緊急電話，例如臨盆或在家中跌倒之類，就未必會受理。

代表NHS護士和救護車人員的工會表示，如果政府繼續拒絕討論加薪，他們將會在新年再發動罷工。英國皇家護理學院秘書長卡倫（Pat Cullen）說，聖誕日即將到臨，政府仍有兩天時間開始扭轉局面，到本周五工會將公布下月罷工的日期和參與的醫院名單，預計會有更多醫院加入。

政府則態度強硬，衛生大臣柏建熙（Steve Barclay）投書《每日電訊報》，斥救護車人員工會選擇傷害病人，又說大部分救護車人員已加薪最少4%，平均年薪已達4.7萬鎊（約44.6萬港元）。他周三又說，「用常識都知道（醫護）系統會受到很大壓力」。首相辛偉誠日前向國會議員表示，協助護理人員和全國所有人的最佳方法，是大家一起盡快降低通脹。

63%英人撐救護車人員罷工

不過，YouGov周二公布的民調顯示，三分之二英國人支持護士罷工，支持救護車人員罷工者亦有63%。

除了醫護，英國郵政、鐵路等行業員工近期亦發起要求加薪，以應付高通脹引發的生活開支上漲問題。其中內政部僱用的大約1000名負責檢查護照的邊防工作人員，預計在12月23日至26日、12月28日至大除夕罷工，涉及希思路、曼徹斯特等機場。

（法新社/路透社/BBC）