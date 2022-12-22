英救護車人員罷工 臨盆入院未必受理

【明報專訊】英國護士周二（20日）發動新一輪罷工後，包括急救員和救護服務接線生在內的救護車人員周三加入行列罷工一天，下周三（28日）亦計劃罷工。英國廣播公司（BBC）報道，當局呼籲民眾「有智慧地」使用救護服務，只應在危及生命時才撥打999。官員敦促民眾避免參與可能受傷的高風險活動，當局調派軍人協助維持救護車服務。
在罷工期間，倫敦只會有一半救護車維持服務。在英格蘭，10個主要地區救護車服務系統有8個宣布進入「嚴重事態」狀態，稱將優先治療最需要幫助的人，例如危及生命的個案。
工會：倘政府強硬 新年再罷工
倫敦最大醫院組織警告，臨盆者得計劃要怎麼被送到醫院。工會稱，工作人員會繼續處理危及性命的緊急求助電話，但部分緊急電話，例如臨盆或在家中跌倒之類，就未必會受理。
代表NHS護士和救護車人員的工會表示，如果政府繼續拒絕討論加薪，他們將會在新年再發動罷工。英國皇家護理學院秘書長卡倫（Pat Cullen）說，聖誕日即將到臨，政府仍有兩天時間開始扭轉局面，到本周五工會將公布下月罷工的日期和參與的醫院名單，預計會有更多醫院加入。
政府則態度強硬，衛生大臣柏建熙（Steve Barclay）投書《每日電訊報》，斥救護車人員工會選擇傷害病人，又說大部分救護車人員已加薪最少4%，平均年薪已達4.7萬鎊（約44.6萬港元）。他周三又說，「用常識都知道（醫護）系統會受到很大壓力」。首相辛偉誠日前向國會議員表示，協助護理人員和全國所有人的最佳方法，是大家一起盡快降低通脹。
63%英人撐救護車人員罷工
不過，YouGov周二公布的民調顯示，三分之二英國人支持護士罷工，支持救護車人員罷工者亦有63%。
除了醫護，英國郵政、鐵路等行業員工近期亦發起要求加薪，以應付高通脹引發的生活開支上漲問題。其中內政部僱用的大約1000名負責檢查護照的邊防工作人員，預計在12月23日至26日、12月28日至大除夕罷工，涉及希思路、曼徹斯特等機場。