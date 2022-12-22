塔利班禁女性讀大學 聯國斥再違承諾 華府：會追責

3個月前阿富汗全國數以千計女性才參加了大學入學試，阿富汗大學目前正在放寒假，明年3月復課，豈料當局頒下的「大學禁令」，令不少女性大學夢碎。數以百計女學生昨日被禁進入大學校園，路透社引述首都喀布爾一家私立大學的商科女學生奧謝什塔（Shaista）說，有塔利班守在大學閘口禁止女生入內，「所有人在哭泣」。

昆都士一名23歲護理系學生接受法新社訪問時說：「我們就像籠中鳥，互相擁抱、尖叫和哭。」喀布爾大學一名女生向英國廣播公司（BBC）說：「他們摧毁了唯一能連接我們未來的橋樑，我相信我可以透過讀書改變我的未來，或給我的人生帶來光明，但他們摧毁了它。」

女生嘆如籠中鳥 大學門前互擁哭泣

美國國務卿布林肯發聲明強烈譴責塔利班的禁令，「塔利班別期望可成為國際社會合法一員，除非他們尊重所有阿富汗人的權利。這一決定將給塔利班帶來後果」。他又表示，任何國家若有一半人口受到遏制，將無法繁榮發展。美國國務院發言人普萊斯說，他們會商討可做些什麼，追究塔利班的責任。聯合國發言人迪雅里克（Stephane Dujarric）則批評塔利班又一次違背承諾，「這是另一令人十分不安的舉動，很難想像這個國家在沒女性積極參與及女性受教育下，能如何發展和應對所有挑戰」。

塔利班去年8月上台時，曾承諾以較溫和方式統治，但此後在生活各層面對女性施加諸多限制。今年3月，當局未兌現承諾讓女中學生復課，令大學收生嚴重受影響。即使上了大學，女生報讀的科目也受限，包括禁止攻讀工程、經濟、獸醫及農業，她們亦要用女生專用入口進入校園，男女要分開上課，女生只能由女教師或年長男性授課。上月塔利班又禁止女性進入公園、健身室和游泳池。

（BBC/路透社/法新社）