眾院委員會通過公開特朗普報稅表

揭國稅局兩年沒審核

籌款委員會以24：16票，通過公開特朗普從2015年到2021年間報稅表，涵蓋他競選總統至入主白宮的幾年。投票結果完全按照黨派劃線，所有民主黨議員投贊成票，所有共和黨議員投反對票。

籌款委員會在閉門會議後發表報告，指出國稅局並沒在特朗普總統任期中首兩年審核他的報稅資料。報告指出，2019年籌款委員會主席、麻省民主黨眾議員尼爾（Richard Neal）要求國稅局提供特朗普的報稅表時，國稅局才開始審核特朗普2016年報稅表，到他2021年1月卸任時審核仍未完成。報告指國稅局未有按自己定下的規則行事，建議立法加強對總統的審核。

尼爾表示，特朗普報稅表將於數天後公開，事前須遮蓋社會保障號碼、銀行帳戶資料等敏感內容。尼爾說公開特朗普的報稅表並無懲罰意思，也沒惡意。

對於上月宣布參加2024年總統選舉的特朗普來說，公開報稅表勢令他面對更多監察。這亦是繼眾院國會山莊騷亂調查委員會周一建議司法部起訴特朗普4項刑事罪後，他本周收到的第二個「壞消息」。

特朗普是美國40多年來唯一未公開稅務紀錄的總統。籌款委員會2019年以來一直要求國稅局提供特朗普的稅務紀錄，但不斷遭遇阻礙。隨着拜登就任總統，該委員會2021年再次向財政部提出該要求，獲得批准。特朗普入稟法院要求暫緩提交報稅表，上月遭最高法院駁回，為籌款委員會獲取報稅表掃清障礙。

（紐約時報/路透社/CNBC）