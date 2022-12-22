馬斯克稱願辭任Twitter總裁「退位讓愚」

馬斯克（Elon Musk，圖）10月入主Twitter後引發連串爭議，他周日就其去留發起公投，並承諾會遵守結果，最終57.5%用戶認為他應下台。馬斯克周二在Twitter回應有關結果，說：「一旦找到蠢到願接受這份工作的人後，我就會辭去行政總裁一職，之後我只會管理軟件和伺服器團隊。」馬斯克周日在發起民調後表示，尋找總裁人選並非易事，「沒有一個真正能讓Twitter活下去的人想要接手這份工作，沒有繼任者」。他又質疑投票結果被操控。

稱無繼任者 質疑投票結果被操控

數周以來，投資者一直要求馬斯克辭去Twitter行政總裁一職，專心營運電動車公司Tesla。Tesla過去近一年股價已暴跌超過65%，原因之一是馬斯克出售了價值數十億美元的Tesla股票，以助他收購Twitter。美國投行Wedbush證券分析師艾夫斯（Daniel Ives）周二在馬斯克表示會離任後說：「終於朝正確方向邁出一步，結束Tesla投資者的痛苦和噩夢。」

目前外界猜測接任人選包括：去年辭去總裁職務的Twitter創辦人多爾西（Jack Dorsey）、社交平台facebook前營運總監桑德伯格（Sheryl Sandberg）、馬斯克親信印度裔工程師克里希南（Sriram Krishnan）以及前總統特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）。

（BBC/法新社）