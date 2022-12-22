普京晤軍方高層：改善核戰備狀態

普京在這次電視直播的會議中表示，北約的軍事潛力和能力正被積極用於對抗俄羅斯，但對俄羅斯而言，有關北約力量及其所用裝備、對抗手段的所有信息均一清二楚，呼籲「俄軍仔細分析研究，並用於建設我國武裝力量，提高我們軍隊的作戰能力」。

普京表示，會改善俄核三位一體（nuclear triad，指以海陸空的方式實行核武打擊）的戰備狀態。他特別提到俄近年研發的「鋯石」（Zircon）高超音速巡航導彈，說明年1月起「高希柯夫海軍上將號」（Admiral Gorshkov）巡防艦將配備「鋯石」高超音速導彈。他又說不久將來將可部署俄軍口中「世界最強」的新型洲際彈道導彈RS-28「薩爾馬特」（Sarmat）。

稱在烏損失「共同悲劇」 但非俄錯

普京說戰鬥行動總會產生悲劇和人命損失，但「今天發生總好過明天發生」。他形容在烏克蘭戰場上的損失是「共同悲劇」，但並非俄羅斯的錯，歸咎是「第三國的政策」造成。

紹伊古：擬烏南建海軍基地

俄國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）在同一會議上表示，計劃在烏克蘭南部俄軍佔領港口城市別爾江斯克（Berdyansk）和馬里烏波爾（Mariupol）建立海軍基地，作為海軍支援船、急救服務、艦舶修理的基地。

不過，普京周二承認，烏東、烏南四個俄佔區形勢非常嚴峻，呼籲當地的安全機構盡一切努力保障公民的安全，維護其權利和自由。

（路透社/法新社/俄羅斯衛星通訊社）

（俄軍侵烏）