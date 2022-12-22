拆局：游說共和黨續撐烏 恐適得其反碰壁惹尷尬

美國政治雜誌《國家評論》網上版編輯巴特勒（Jack Butler）前天撰寫評論文章，認為澤連斯基不應訪美，因會讓共和黨國會議員有機會當面拒絕繼續援烏。他又指出，澤連斯基訪美之行，或會被烏克蘭國內外的敵人利用作政治宣傳，例如俄羅斯在侵烏後，多次虛報澤連斯基「已離開烏克蘭」，希望謀取軍事及政治利益。巴特勒認為澤連斯基最好留在烏克蘭，透過網上會議向美方提出要求。

共和黨重申不會開任填銀碼支票

共和黨眾議院領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）周二受訪，承認兩黨一致支持援烏的立場正明顯變化，他認為美國民眾在經濟衰退期間將不會向烏克蘭「開（任填銀碼的）空白支票」。美國政治新聞網站Axios引述一名資深共和黨眾議員表示，很多黨友表示8月通過的400億美元（約3120億港元）援助，將是他們「最後一次投票支持援烏撥款」。

共和黨籍的眾議員外交委員會副主席麥考爾表示，共和黨人期望援烏資金的運用能更具透明度，得到更多監察。美國國會周二公布年度支出法案，當中包括440億美元（約3432億港元）的烏克蘭緊急援助，但法案要求國防部向國會匯報，確保援烏武器按計劃交付及使用，並撥款2700萬美元（約2.11億港元）給予國務院、國防部及美國國際開發署（USAID）監察援烏情况。

（國家評論/Axios/紐約時報）

（俄軍侵烏）