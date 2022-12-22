澤連斯基突訪美 爭加碼軍援鞏聯盟 美媒比作81年前邱吉爾之行 成果待觀望

白宮稱向俄展「西方團結」強烈信息

澤連斯基本港時間周三約下午2時在社交平台Twitter公布，正在前往美國的途中，此行目的將就加強烏克蘭的抗戰與國防能力，與美方作合作討論。美國白宮周二的聲明則指總統拜登將公布助烏抗俄的新安全援助計劃，又指澤連斯基來訪「彰顯美國支持烏克蘭的承諾將長期不變」，包括提供經濟、人道和軍事援助，又形容澤連斯基在美國國會的演說，將展示民主、共和兩黨對烏克蘭的跨黨派支持。白宮又確認拜登將公布的近20億美元軍援新案中，將包括協助烏克蘭重要基建抵禦俄軍攻擊的愛國者導彈系統。白宮稱，澤連斯基此行將向俄國展示「西方團結」的強烈信息。

美國有線新聞網絡（CNN）昨引述一名華府高級官員報道，拜登於本月11日與澤連斯基的電話通話中，首次提及對方訪美的前景，並於一星期前發出正式邀請，獲澤連斯基接受後，雙方開始協調行程保安。該名官員稱澤連斯基殷切希望能到華盛頓，以商討獲取及落實美援。他另指美方期望安排澤連斯基到訪已有一段時間。

紐時：新援助較上月要求多百億

《紐約時報》報道，美國國會周二公布的支出法案包括440億美元的烏克蘭援助，其中大部分將用作軍事支出，包括近200億美元（約1560億港元）為烏軍添置武器裝備，以及補充美國國防部因援烏流失的物資庫存，另有62億美元（約484億港元）用於增加美軍在東歐的部署。撥款亦涵蓋非軍事支出，當中包括129億美元（約1006億港元）用作振興烏克蘭經濟，以及應對該國因俄軍近期攻擊而面臨的能源危機。《紐時》指出，新一波援助比拜登政府上月要求的多了數十億美元，而兩黨對實際金額有不同意見，執政民主黨將總值設於不到450億美元（約3510億港元），而共和黨則算出相關支出或會超過470億美元（約3666億港元），但無論如何，如獲通過將標誌美國援烏抗戰的總金額超越1000億美元（約7800億港元）。

烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克昨向路透社表示，澤連斯基訪美「極具意義」，將證明俄羅斯宣稱美烏關係「正漸降溫」的說法不成立，並繼續推動美國跨黨派對烏克蘭的支持。

克宮警告沒正面成果加劇衝突

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫昨則稱，澤連斯基訪美「不會帶來正面成果」，俄方認為沒有和烏克蘭和談的空間，又警告西方持續軍援基輔，提升援烏武器的射程，將會加劇衝突，對烏而言「並非好事」。

CNN分析文章將澤連斯基之行比作1941年邱吉爾訪美、與時任美國總統羅斯福會面之行，指今次事件將加強現時美國作為「民主兵工廠」，以及拜登復興西方軍事同盟的「歷史角色」，並公開反擊俄羅斯總統普京的主張和言論。

（CNN/美國白宮網站/美國眾議院網站/紐約時報/衛報）

（俄軍侵烏）