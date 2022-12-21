德王牌坦克演習全故障 國防部停購

涉18輛「美洲獅」 電子系統惹憂慮

德國《明鏡》周刊報道，在最近的一場軍事演習中，參與演練的所有18輛美洲獅坦克都因故障無法使用。報道引述第十裝甲師指揮官少將布特勒（Ruprecht von Butler）向陸軍總部和國防部發出的信件稱，在前一天的射擊演習中，碩果僅存的兩輛「美洲獅」在運作1.5小時後就發生故障，其中一輛甚至出現駕駛艙線路起火事故。德國之聲報道，「美洲獅」的電子系統易出故障已是眾所周知，但信中提到，技術問題如此頻繁發生，尚屬首次。

報道又指出，迄今為止，「美洲獅」僅在德國北部平原的射擊訓練場上行駛過，且「使用強度不高」。負責裝甲車維護的部門對此的評估是，這批坦克要完全恢復實戰能力，最少需要3到4個月時間。

德國目前有350輛「美洲獅」，將於下月加入北約快速反應聯合部隊的德國第37裝甲旅，預計將配備這款坦克。德國政府周一表示，在弄清問題成因前，會暫停向生產商購入「美洲獅」。在斯洛伐克訪問的國防部長蘭布雷希特（Christine Lambrecht）形容「美洲獅」的問題是「重大挫折」，但強調德國仍是北約可靠的伙伴，北約和盟友可完全信賴德國的承諾，包括向北約提供其他坦克代替「美洲獅」。

（德國之聲/明鏡周刊/路透社/法新社）