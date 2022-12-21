印尼雅萬高鐵工程車出軌 華工兩死

印尼《雅加達郵報》周二（20日）刊登建造商印尼中國高鐵公司（KCIC）的聲明，確認事發於周日下午5時左右，西萬隆縣百打拉冷鄉（Padalarang）一條鄉村的施工現場有工作列車翻側，導致兩名外國技術工人死亡和數人受傷。東南亞新聞網站Coconuts引述印尼警方消息，指兩名死者都是中國公民，分別是40歲的Chang Shin Shang和36歲的Chang Shin Yung。

一帶一路重要項目 面對超支延誤

交通部發言人確認，事故造成2死4傷，當中兩人傷勢嚴重，另外兩人輕傷。印尼傳媒指這4名傷者同樣是中國公民。交通部已下令項目暫時停工以待調查，發言人表示，調查結束後會製作建議，作為改善鐵路建造項目安全的指引。KCIC向《雅加達郵報》表示，會遵守交通部指示。

雅萬高鐵項目連接印尼最大城市雅加達與第四大城市萬隆，屬中方一帶一路的重要項目，但正面對超支和延誤等問題。印尼總統佐科上月在二十國集團（G20）峰會期間會見中國國家主席習近平時，承諾項目結束的死線是明年6月。

原定明年6月竣工 疑趕工肇禍

印尼交通學會（MTI）的觀察家阿德蒂亞（Aditya Dwi Laksana）表示，在這情况下死線必須推遲。他認為事故源於趕工心切，例如去年12月便有樑柱跌落挖掘機的事件，反映KCIC為求加快進度而漠視安全程序。反對派伊斯蘭繁榮正義黨（PKS）國會議員蘇爾亞迪（Suryadi Jaya Purnama）接受台灣中央社訪問時，更敦促政府重新審視雅萬高鐵計劃並重新談判。

（雅加達郵報/Coconuts/中央社）