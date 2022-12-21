叛亂罪舉證有難度 起訴與否難料

逾900被起訴者未有人被控叛亂

司法部會否接受調查委員會的刑事轉介，至截稿時仍不清楚。民主黨眾議員拉斯金（Jamie Raskin）坦言不想只是闖入國會山莊的「步兵」入獄，而主腦就逍遙法外。不過，《紐約時報》指出，調查委員會建議的部分罪名難以證明，指出最嚴重指控「煽動或協助叛亂」舉證難度也是最高，提到雖然右翼組織「守誓者」（Oath Keepers）創辦人羅茲（Stewart Rhodes）煽動陰謀罪成，極右組織「驕傲男孩」（Proud Boys）5個成員6月亦被控煽動罪，但目前被起訴的逾900人之中，沒有一人被控叛亂罪。

有司法部現任和前官員認為，這次刑事轉介不大可能動搖檢察官的想法，認為檢察官對調查委員會過去10多個月蒐集得來的數以千計頁數的證人供辭及其他紀錄更感興趣。

起訴恐予特朗普「政黨迫害」口實

霍士新聞評論員、前聯邦檢察官麥卡錫（Andrew McCarthy）認為，由於刑事轉介不具約束力，故只是「一場戲」，相信司法部不會理會。他還指出，若然司法部決定根據刑事轉介起訴特朗普，可能產生反效果，反倒可能被特朗普用來當作「政黨迫害」的進一步證據，特朗普隨時指司法部受政治壓力而非根據證據起訴他。

（紐約時報/Politico/霍士新聞）