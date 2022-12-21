眾院報告建議司法部控特朗普4罪 指「國會山莊騷亂核心」 委員斥不宜再任公職

特朗普：「一罪兩審」圖阻競選

該眾議院特別委員會由7名民主黨及兩名共和黨人組成，經過18個月調查，訪問了超過1000名證人及舉行10次公開聽證會，今天（周三）發表調查的完整報告。委員會周一發布了報告摘要，指出儘管特朗普已被告知選舉舞弊的說法是錯誤，但他仍謊稱存在廣泛欺詐行為，然後他在拜登勝選的州份安排了假選舉人名單，再施壓州政府官員、司法部及副總統彭斯推翻選舉結果；最後他召集了一群支持者到國會山莊示威，他們在那裏參與了數小時血腥暴力行動，但特朗普沒有阻止他們。

委員會周一還播出一段新影片，當中特朗普高級幕僚、白宮前通訊主任希克斯（Hope Hicks）供稱，她曾警告特朗普若繼續就大選發表虛假言論，是在損害自己的政治遺產，但特朗普並不擔憂，並說：「如果我輸了，沒有人關心我的遺產，所以這並不重要，唯一重要的是獲勝。」希克斯稱，她在當年1月4日及5日多次建議特朗普公開呼籲1月6日必須保持和平，但他拒絕這樣做。報告摘要指出，委員會在今夏聽證會上聽取的證據，得出一個壓倒性和明確的結論：「1月6日事件的核心原因是特朗普一個人，且許多人跟隨了他，若沒有他，1月6日的種種事件不會發生。」

另倡起訴5盟友 包括律師前幕僚長

該委員會副主席、共和黨眾議員利茲（Liz Cheney）周一指摘特朗普當日決定在電視上看騷亂，而非採取行動阻止它，是「明顯的失職」，認為他「不適合擔任任何公職」。委員會成員拉斯金（Jamie Raskin）表示，他們已掌握重要證據，證明特朗普打算破壞美國憲法規定的和平權力移交。該委員會還建議司法部起訴特朗普5名盟友，包括白宮前幕僚長梅多斯（Mark Meadows）及特朗普律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）等，指他們是特朗普的潛在共謀者。委員會又同時將4名拒絕遵從委員會傳票的共和黨眾議員，移交給眾議院道德委員會跟進，當中包括尋求擔任下屆眾議院議長的麥卡錫（Kevin McCarthy）。

上月宣布參加2024年大選的特朗普周一在其社交平台發文，指摘調查委員會作出虛假指控，企圖阻止他再次競選總統，又指起訴他的整個過程如同當年彈劾他，「是企圖將我和共和黨邊緣化的跨黨派行動」。若特朗普被委員會提出的罪名起訴及定罪，可能面臨數以十萬計美元罰款及長達20年監禁，且不被允許再參加大選。

首有前總統被國會建議起訴

今次是美國史上國會首次向司法部建議起訴前總統。雖然該委員會的建議沒有法律效力，是否檢控由司法部決定，但《紐約客》引述執法人員稱，委員會最大貢獻是過去一年訪談了逾千證人，並蒐集了逾100萬份文件，能即時讓檢察官取得有關資料。司法部上月任命一名特別檢察官，監督涉及特朗普的兩項刑事調查，包括他卸任後保留敏感政府文件、試圖推翻2020年大選結果及其在2021年國會山莊騷亂的角色。

眾院或公布特朗普稅務紀錄

特朗普除了面對國會的刑事起訴建議，眾議院籌款委員會周二也開會，商討如何處理特朗普的稅務紀錄，並可能表決公布當中內容。特朗普多年來以法律行動阻止稅務紀錄曝光，但聯邦最高法院上月的裁決讓籌款委員會獲得查看特朗普稅務紀錄的權限。

（紐約時報/法新社/BBC）