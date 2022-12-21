加納債務違約停還外債 西非發展中國家 上月通脹50%屬21年最高

加納財政部在聲明中宣布暫停支付歐洲債券、商業定期貸款和大多數雙邊債務。此次暫停支付不包括多邊債務和周一之後簽訂的新債務。聲明表示，該國包括國際儲備在內的財政資源有限，在此關鍵時刻需要加以保留，等待受影響的債務有序重組，又說這次暫停付款「是臨時緊急措施，有待未來與所有相關債權人達成協議」。

聲明提到新冠疫情大流行對加納財政和經濟狀况產生了負面影響。全球風險規避引發了大規模資本外流、外部市場准入的喪失和國內借貸成本的上升。今年經濟剛剛開始復蘇之際，不利的外部衝擊，使加納面臨通貨膨脹激增、匯率大跌和預算融資壓力，這些因素使債務的可持續性面臨風險。

IMF警告六成低收入國無法應對債務

加納截至今年9月的公共債務為4674億塞地（約4100億港元），其中42%是國內債務。今年初以來，加納通脹率持續增長（11月份通脹率升至50.3%，達到21年來最高水平），貨幣大幅貶值。由於擔心無法發行新的歐洲債券，多家信用評級機構下調加納的評級，使加納的債務進一步陷入困境。今年7月，加納開始與國際貨幣基金組織（IMF）展開談判，尋求經濟援助。本月13日雙方達成初步協議，IMF將向加納提供30億美元（234億港元）援助，用於支持一項3年經濟政策改革計劃。

加納成為繼斯里蘭卡之後今年另一個陷入債務違約新興市場，突顯在全球利息上升、美元強勢，加上新冠疫情揮之不去和俄軍侵烏等因素下，發展中國家面臨嚴重債務壓力。彭博社7月曾報道，整體新興市場有約2370億美元（逾1.8萬億港元）的外債面臨違約風險，指出最脆弱5國為薩爾瓦多、加納、突尼斯、巴基斯坦和埃及。IMF和世界銀行曾警告，25%的新興市場正處於或接近債務困境，60%以上的低收入國家有不可持續的債務或有陷入債務困境之虞。

（金融時報/路透社/彭博社）