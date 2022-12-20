Twitter上搞「下台公投」 馬斯克被用戶要求辭總裁

馬斯克提出的去留投票在香港時間周一晚約7時20分左右如期結束，支持他下台的用戶有57.5%，多於反對的42.5%。他之前表示會遵守公投結果，但未有說明若投票結果認為他應下台的話，會在何時兌現承諾。有網民問及會否有新行政總裁時，馬斯克稱問題應是能否找到適任的行政總裁。他上月向特拉華州一間法院表示，他將減少花在Twitter的時間，尋找新領導人管理Twitter。

曾稱遵公投結果 未明言何時兌現

在公投舉行前不久，Twitter宣布更新政策，禁止免費用戶貼出其他平台的連結，包括Facebook、Instagram、及前總統特朗普創辦的Truth Social等社交平台，Twitter會移除任何被禁止的第三方社交平台的免費宣傳，但名單不包括中國字節跳動旗下短片分享平台TikTok。Twitter此舉將令免費用戶無法推廣他們在其他社交平台的帳號，例如不能貼文「追隨我Instagram的帳號@username」。及後有知名用戶帳號因新政策而被封鎖，如創業投資者格雷厄姆（Paul Graham）貼文不滿這項政策，提到可到另一社交平台Mastodon找到他的帳號後，其Twitter帳號一度被封。

禁免費用戶轉貼其他平台捱轟即撤

投資社交平台Nostr的Twitter聯合創辦人及前行政總裁多爾西（Jack Dorsey），最近以「為什麼」對Twitter政策提出質疑，他回應有用戶提及禁止推廣Nostr一事時，亦稱措施「並不合理」。馬斯克隨後貼文宣布修訂政策，僅在帳號主要目的為宣傳競爭對手平台才會被封，又稱往後有重大政策變動時會舉行投票，並就事件道歉，稱未來有重要政策改變時都會先舉行投票。

（法新社/路透社/中央社）