朝射軍事偵察實驗衛星 預告明年完成開發

朝中社報道，衛星試驗品配置了一架20米分辨率試驗用全色攝影機、兩架多譜段照相機、圖像發射機和各波段收發機、操縱裝置和電池等。搭載體以高仰角飛至離地500公里，在模擬宇宙環境的最適合環境中，驗證了衛星攝影、數據處理傳輸系統、地面管制系統的跟蹤及操縱準確性等能力。報道並發放了該測試期間拍攝到的韓國首都首爾和仁川港的低解像度黑白照片。韓聯社報道，從發射場面分析，那個搭載體似是採用液體燃料的蘆洞導彈。朝中社報道，國家宇宙開發局稱這是籌備發射「軍事偵察衛星一號」前的最後一關，預計工序將於明年4月完成。明年4月15日是朝鮮立國者金日成的110周年冥壽。

韓專家稱解析度低 未足作軍用

韓國航空大學教授張泳根指出，一般偵察衛星解析度必須在0.5米以上，但朝鮮公開的測試解析度是20米，「軍事應用非常有限」，甚至連商用對地球觀測衛星都比不上。韓國科學技術院航空宇宙工學科教授方孝忠評論認為，朝鮮現時技術似是韓國1990年代開發衛星初期，質疑這些衛星照片能放大多少或能否分辨道路、建築物。慶南大學極東問題研究所教授林乙出表示，朝鮮發的照片縱似解像度低，但認為平壤想展示的是具備偵察韓美發動先發制人攻擊迹象的能力。

另據中央社報道，有部分專家質疑朝鮮公布的火箭發射照片是否真是在18日測試中拍攝，因發射現場所在東倉里一帶周日降雪，但照片背景中山區未見落雪蹤迹，衛星影像拍攝的首爾地區也看不見積雪。韓國聯合參謀本部昨日表示，維持前一天對發射物體的分析結果，認為朝鮮所射的只是中程彈道導彈。

（朝中社/韓聯社/Newsis/彭博社）