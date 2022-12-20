生物多樣性新協議捲「強行通過」風波

COP15首階段會議去年10月以線上會議為主方式在中國昆明舉行，第二階段在本月7至19日改蒙特利爾舉行，中國仍是正式主席國。約195國代表就周日提出、中國有份斡旋的《昆明-蒙特利爾全球生物多樣性框架》文本談判，處理協議細節的討論一直延至周一早上。

協議定下23項目標，包括到2030年將全球30%面積轉變為保護區、每年為發展中國家提供300億美元（約2340億港元）保護援助、保障原住民作為土地管理者的權利、削減對環境具破壞性的農業補貼，及降低殺蟲劑帶來的風險和應對入侵物種。

非牟利組織「為自然發聲」主任奧唐奈稱這是歷來最大的陸地與海洋保護承諾。世界自然基金會總幹事蘭貝蒂尼形容，協議堪比《巴黎協定》提出嘗試遏制全球平均氣溫升幅不多於19世紀工業革命前的1.5℃目標。

非洲3國提異議 聯國稱仍有效

惟協議通過程序存爭議。民主剛果代表在會上說無法支持協議，稱發達國應向發展中國家自然保護工作提供更多資源。惟COP15主席黃潤秋在感謝墨西哥支持最終協議言論後，就宣布協議通過。喀麥隆代表透過翻譯稱協議是強行通過，烏干達代表則要求把他們不支持有關程序的立場記錄在案。聯合國稱協議仍有效，因沒代表團提出正式反對，民主剛果代表反駁指他們的言論就是正式反對。加拿大環境部長吉爾伯指宣布協議通過的方式「符合聯合國對採納的定義」。

（路透社/法新社/中央社/BBC）