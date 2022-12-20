寒潮耗能超預期 英恐分區停電

英國《每日郵報》周日（18日）引述國會消息人士報道，氣象部門在長期預報上大大低估了今次寒潮的威力，未能預測到部分地區溫度降至零下17℃。 報道稱，在今年10月，氣象部門向時任能源大臣李思銘（Jacob Rees-Mogg）表示，溫度較他們預期低的機會不足十分之一，但結果事與願違。在沒發出足夠預警下，政府錯判形勢，未能及早預備。接近李思銘的消息人士稱，如果氣象部門能夠預先警告今冬異常寒冷，當局就可以提早計劃購入更多天然氣應對。

英報：6日內耗全國兩成天然氣庫存

能源諮詢公司Auxilione總監喬丹（Tony Jordan）表示，國家電網十分依賴氣象部門預測，而今冬天氣明顯對氣象部門殺個措手不及。他指出，英國近年減少了天然氣儲存規模，再加上加強依賴再生能源，都令問題進一步惡化。報道透露，英國上周6日內就耗用了全國兩成天然氣庫存，遠高於歐盟同期所動用的4%儲備量，令外界憂慮只要再有更持久的寒流襲英，該國將難以應對。

《每日郵報》稱，隨着寒冬下民眾對暖氣需求急增，當局已擬定緊急計劃，在萬一全國電網無法負擔時，在個別日子對特定地區實施停電，時間會是傍晚5時至7時。李思銘一名盟友向該報說：「如果今冬我們能避免停電，我認為這只是好運多於判斷（得宜）。」該人又表示，只要發生一次嚴重問題，例如液化天然氣入口出現阻滯，就足以觸發停電。

不過，商業、能源及工業策略部周日晚淡化有關憂慮，形容停電恐懼只是「杞人憂天和危言聳聽」。英國氣象局周日晚亦辯稱，它已向當局展示了今冬天氣情况的預測，包括12月會出現下雪威脅，「大致兌現」，並預測1月時氣候會較溫和。英國對上一次全國停電在1970年代出現。

（每日郵報）