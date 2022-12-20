美斯「黑袍加身」 卡塔爾惹搶風頭爭議 捧盃時刻披風遮球衣 西方多批評中東紛讚好

在頒獎禮上，阿根廷各球員領取獎牌後，美斯再走到台中央，準備接過足球界最高榮譽的大力神盃，此時塔米姆（Tamim bin Hamad Al-Thani）突然為美斯披上稱為「bisht」的金邊黑色披風，在旁的國際足協主席恩芬天奴則在旁微笑看着。披上黑袍的美斯接着走到隊友中間高舉捧盃，在這歷史時刻其球衣大半被披風所遮蓋，他之後脫下黑袍繼續慶祝。

Bisht是阿拉伯男性傳統衣飾，通常是社會尊貴人士如王室成員或神職人員在特別場合時才會穿上。（見另稿）

連尼加嘆可惜 薩巴列達批毫無道理

雖然美斯沒有抗拒穿上bisht，但西方輿論批評卡塔爾的「搶鏡」安排。英格蘭名宿連尼加（Gary Lineker ）表示，在這個夢幻時刻，「他（美斯）的球衣被遮蓋，真是太可惜」。阿根廷前國腳薩巴列達（Pablo Zabaleta）也說︰「只想問為什麼，毫無道理這樣做。」

英國體育記者揚-邁爾斯（Oliver Young-Myles）在Twitter不滿地說：「美斯一生都在等待穿上阿根廷藍白間條球衣舉起大力神盃，當這一刻來到時，卻被披上黑、金色披風。」英國評論員梅爾維爾（James Melville）甚至形容是「騎劫」，「卡塔爾顯然想出現在世界盃獎盃的照片中，因此把bisht披在美斯身上。但在一片藍白球衣的衫海中，這看來很奇怪且沒必要，這應是屬於球員的時刻，而非東道主」。

學者：榮譽標誌 代表受尊重

惟也有人持不同看法，英國欖球員斯佩丁（Gary Spedding）表示，Bisht是中東尤其是卡塔爾的傳統服飾，也象徵王室，給美斯披上bisht是對這位球王的認同。英國埃克塞特大學伊斯蘭研究系講師巴伊格（Mustafa Baig）指出，bisht是王室成員、政要、新郎在婚禮當天及學生在畢業典禮上穿著的禮袍，卡塔爾讓美斯穿上它是榮譽的標誌。土耳其學者馬魯夫（Abdallah Marouf）說：「從文化上看，給人穿上bisht在卡塔爾代表禮貌和高度讚賞之情，因此這顯示美斯深受卡塔爾君主的尊重。無知的西方傳媒應了解不同文化，而非如往常般抱怨。」

卡塔爾是首個主辦世界盃的阿拉伯國家，但由申辦、籌備至舉行期間一直備受爭議，包括被指外勞工作條件惡劣，導致多人在興建世盃場館期間死亡，賽事展開後又鬧出國際足協禁止歐洲球隊佩戴彩虹平權臂章出賽以關注性小眾權益的風波。塔米姆周日強調，卡塔爾履行了承諾，由阿拉伯國家主辦了一屆「非凡」的世界盃賽事，「為全球人民提供了解我們豐饒文化和獨特價值觀的機會」。

（綜合報道）