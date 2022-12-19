歐盟改革碳市場 2034取締免費碳排放配額

2030減排目標 由43%增至62%

歐盟排放交易體系（ETS）是世界當今最大規模的碳市場，也是歐盟遏止全球暖化的旗艦政策工具。它以「污染者自付」原則，要求能源供應商與煉鋼、水泥等高度需要能源的工業，購入「免費配額」（free allowances）來抵消所涉排放，藉以鼓勵它們逐漸減少排放廢氣，投資綠色技術，促進實現碳中和。

按新協議，到2030年，ETS中各項產業的排放量與2005年水平相較減少62%，高於此前43%的目標。協議亦尋求加快逐步淘汰「免費配額」的步伐，2030年或之前淘汰48.5%免費配額，到2034年完全取消。

這碳市場還將擴及海運業和歐洲內陸飛機航班。視乎評估結果，垃圾焚化場將會在2028年起納入碳市場。受影響行業的碳價定價約為每噸100歐元（約824港元）。

須待各成員國歐洲議會確認

2027年起，道路運輸系統和建築物暖氣系統的化石燃料供應方亦有自屬的碳市場。它們直至2030年的定價上限為每噸45歐元（約371港元）。

這份臨時協議須待各歐盟成員國和歐洲議會確認。歐洲議會將於明年1或2月全體會議表決。

環保組織氣候行動網絡（Climate Action Network）批評此協議縱容高污染方繼續可用「免費配額」獲利。

（法新社/路透社）