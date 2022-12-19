轟當局處決頭巾示威參與者 《伊朗式遷居》女星被捕

伊朗當局過去3個月拘捕多名發聲反對暴力鎮壓頭巾示威的演員、記者和律師等，包括兩名得獎女星加齊阿尼（Hengameh Ghaziani）和里亞希（Katayoun Riahi），38歲的塔雲妮阿里度絲蒂是最新一人。

被控「發布假內容煽動混亂」

司法部門新聞網站Mizan Online報道，司法當局以「未能就部分有關示威的言論提出證明」為由，下令拘捕塔雲妮阿里度絲蒂，並指多個名人因為就最近事件發表沒根據言論，以及發布支持早前街頭騷亂的挑釁性材料，所以被問話或拘捕。半官方傳媒塔斯尼姆（Tasnim）通訊社則指塔雲妮阿里度絲蒂因「發布虛假歪曲內容及煽動混亂」而被拘留。

塔雲妮阿里度絲蒂主演的電影《伊朗式遷居》，2017年獲頒奧斯卡最佳外語片，她今年曾往法國康城影展宣傳其主演的新片《萊拉的兄弟》。本月8日伊朗首度處決頭巾示威參與者當天，阿里度絲蒂在社交平台Instagram（Ig）發表相片，上面刊有「你的沉默代表支持壓迫行為和壓迫者」的文字，她在該帖文留言道：「每個目睹這場流血事件卻不採取行動的國際組織都是人類恥辱。」此後她的Ig帳戶被移除。

伊朗貨幣新低 央行指受示威影響

自示威爆發以來，伊朗貨幣里亞爾（rial）貶值約20%，上周六兌美元匯價跌至新低。央行行長薩利赫阿巴迪（Ali Salehabadi）表示，匯率低迷是受到「過去兩個月事件」和美國制裁所致，建議注入美元支撐陷入困境的里亞爾。

（路透社/法新社/中央社）