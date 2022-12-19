轟當局處決頭巾示威參與者 《伊朗式遷居》女星被捕

【明報專訊】伊朗「頭巾示威」持續3個月，當局繼續追捕聲援抗爭的知名人士，最新被捕者是曾主演奧斯卡最佳外語片《伊朗式遷居》的女星塔雲妮阿里度絲蒂（Taraneh Alidoosti）。阿里度絲蒂早前在社交平台表達對伊朗政府處決頭巾示威參與者的不滿，惹來「發布虛假歪曲內容及煽動混亂」的指控。
伊朗當局過去3個月拘捕多名發聲反對暴力鎮壓頭巾示威的演員、記者和律師等，包括兩名得獎女星加齊阿尼（Hengameh Ghaziani）和里亞希（Katayoun Riahi），38歲的塔雲妮阿里度絲蒂是最新一人。
被控「發布假內容煽動混亂」
司法部門新聞網站Mizan Online報道，司法當局以「未能就部分有關示威的言論提出證明」為由，下令拘捕塔雲妮阿里度絲蒂，並指多個名人因為就最近事件發表沒根據言論，以及發布支持早前街頭騷亂的挑釁性材料，所以被問話或拘捕。半官方傳媒塔斯尼姆（Tasnim）通訊社則指塔雲妮阿里度絲蒂因「發布虛假歪曲內容及煽動混亂」而被拘留。
塔雲妮阿里度絲蒂主演的電影《伊朗式遷居》，2017年獲頒奧斯卡最佳外語片，她今年曾往法國康城影展宣傳其主演的新片《萊拉的兄弟》。本月8日伊朗首度處決頭巾示威參與者當天，阿里度絲蒂在社交平台Instagram（Ig）發表相片，上面刊有「你的沉默代表支持壓迫行為和壓迫者」的文字，她在該帖文留言道：「每個目睹這場流血事件卻不採取行動的國際組織都是人類恥辱。」此後她的Ig帳戶被移除。
伊朗貨幣新低 央行指受示威影響
自示威爆發以來，伊朗貨幣里亞爾（rial）貶值約20%，上周六兌美元匯價跌至新低。央行行長薩利赫阿巴迪（Ali Salehabadi）表示，匯率低迷是受到「過去兩個月事件」和美國制裁所致，建議注入美元支撐陷入困境的里亞爾。
（路透社/法新社/中央社）
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