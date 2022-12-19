「薯條哥」轉軚接受引渡回美

SBF一旦同意引渡，返美後或暫時羈押在布魯克林大都會拘留中心，聆訊須在他抵美48小時內進行。他上周被曼哈頓聯邦法院控告竊取數以十億美元計的客戶資金，用作消費、還債，投資SBF創辦的對冲基金Alameda Research及填補虧損、捐款予政治人物等。

SBF曾擁約200億美元身家，惟FTX上月初突然陷入財困，要申請破產保護，大量客戶無法提取資金，引發加密貨幣行內類似2008年「雷曼風暴」效應。美國證券交易委員會和司法部俱介入調查。巴哈馬上周一應美方要求拘捕身在該國的SBF。

FTX爆煲和SBF被控，多名曾收SBF捐款的政客大為尷尬。《紐約時報》上周六引述消息報道，紐約曼哈頓的聯邦檢察官已向民主共和兩黨收過SBF數以百萬美元計捐款的競選工程和競選委員會的代表發電郵，索取SBF及FTX高層人員政治捐款的資料。

曾獲捐助政客紛撇清關係

資料顯示，SBF在2020年大選前數月躍升為主要政治金主，捐款約4500萬美元，主要捐給民主黨候選人的競選工程和競選委員會。這些捐款受益人和委員會現爭相與SBF撇清關係。下月出任眾議院民主黨領袖的傑弗里斯（Hakeem Jeffries）、共和黨眾議員比恩（Aaron Bean）等收受過FTX捐款的政客，已把同額款項退還或捐作慈善用途。

（路透社/紐約時報）