為非洲、阿拉伯寫歷史 摩洛哥身分認同複雜

摩洛哥與阿拉伯世界的聯繫，從該隊獲主辦國卡塔爾和其他阿拉伯國家的支持，以至在創造歷史後展示巴勒斯坦旗幟的舉動可見一斑。但畢竟摩洛哥是北非國家，從非洲足協的名額獲得世盃入場券，故其成績也引發到底摩洛哥到底應算是非洲還是阿拉伯世界的代表取得突破的爭論。

原住民柏柏爾人身分認同曾遭打壓

然而，在非洲和阿拉伯的身分以外，摩洛哥還有柏柏爾人的身分認同。不少摩洛哥人是北非原住民柏柏爾人（Berbers，又稱Amazigh）的後裔。有份代表出戰今屆世界盃的球員亦有柏柏爾人血統，有球員在賽後展示過柏柏爾旗幟。但在阿拉伯王室管治下，摩洛哥1956年從法國獨立後，柏柏爾民族認同數十年間一直受打壓，直至現任國王登基後才有改變，例如長年被視為次等語言的柏柏爾語（Tamazight）在2011年終獲承認為官方語言。

逾半球員海外出生 本土青訓不容忽視

摩洛哥球員身分認同的另一層複雜性，在於與歐洲的聯繫。全隊26名球員中，只有12人在摩洛哥出生，是今屆本土出生比例最低的國家，連教練歷拉古也是在法國出生（但在球員時代已選擇代表摩洛哥）。然而，那些海外移民後代球員的出生國家並不止前保護國法國，也有許多在西班牙、荷蘭、比利時和加拿大出生，不少都是上一輩以外勞身分去西方打工，例如頭號球星阿舒拉夫（Achraf Hakimi）便是在馬德里出生，但他更希望代表摩洛哥比賽。

不過，摩洛哥的自身青訓同樣值得重視，包括在八強賽奠勝的前鋒安尼斯利（Youssef En-Nesyri）等數名球員便是在10多年前創立的「穆罕默德六世足球學院」訓練出來，這些成果也令摩洛哥人感到自豪。

（經濟學人/Middle East Eye/路透社）