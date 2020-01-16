「體育洗白」質疑聲中 卡塔爾享世盃紅利 主辦過程爭議不絕 無礙世盃外交鞏固「含蓄實力」

決賽前再爆涉賄歐洲議員 多哈否認

卡塔爾自2010年獲得今年世界盃主辦權起，即不時捲入涉及世盃的醜聞，被英媒先後揭發涉嫌賄賂「搶票」和奴役外勞致死，到世盃臨近，當地保守嚴厲的宗教法規漸受注目，尤其性小眾待遇更引起打壓西方球員和球迷抗議的風波。

國際足協（FIFA）與其他國際組織則被質疑協助卡塔爾「體育洗白」，新聞網站「瑞士資訊」（SWI）上月初的調查報道發現，卡塔爾主導成立「體育安全國際中心」（ICSS）和「體育誠信全球聯盟」（SIGA）等機構，以瑞士日內瓦為中心向FIFA及聯合國等國際組織展開外交攻勢，取得顯著成果。其中國際足協會長恩范天奴屢為卡塔爾辯護，上月甚至炮轟歐洲「單邊道德教訓」卡塔爾，聲言歐洲「應為過去3000年在世界所做的事，在未來3000年一直道歉」。

到世盃閉幕在即，歐洲議會副議長凱利（Eva Kaili）與另外數名議員在比利時被捕，涉嫌收取卡塔爾的賄賂協助「唱好」和影響議會政治及經濟決定，便掀起歐盟內部的政治風暴。多哈對此反應激烈，其駐歐盟使團否認涉賄，質疑「受到針對」，對負責調查案件的比利時政府「未有基於可信事實與多哈接觸表示失望」，更警告歐盟暫時就事件「限制與卡塔爾對話和合作」，將為雙方安全合作，以至全球能源討論帶來負面影響。

軟硬實力俱缺 「建立品牌」謀地緣政治一席

隨着賽事展開，種種人權和文化爭議似乎被足球賽事的熱情所淡化。路透社上周二（13日）引述多名歐盟外交官員雖認同「政治和體育無法分開」，指西方對卡塔爾的批評並未消失，但承認一旦賽事開始，「之後90分鐘就是足球的時間，沒有政治插足的餘地」。

對卡塔爾來說，主辦世界盃本來就有地緣政治的動機。美國喬治城大學卡塔爾外交學院教授卡姆拉瓦（Mehran Kamrava）在2013年著作Qatar: Small State, Big Politics便指出，卡塔爾因缺乏「軟實力」和「硬實力」，故主動嘗試糅合政治外交、市場學和油氣財富，建構「含蓄實力」（subtle power），重點在於「建立品牌」（branding），藉此確保在地區以至全球地緣政治佔一重要席位，足球便是其一關鍵項目。

卡塔爾2010年成功申辦世界盃，便是關鍵一步。翌年多哈入主法國足球會巴黎聖日耳門，此後多年大肆收購，令其晉身歐洲豪門，其中當前王牌球星麥巴比和美斯，分別帶領法國和阿根廷晉身世盃決賽，便反映這策略的成功。

沙特王儲、西方高官觀賽緩緊張 摩洛哥送驚喜

世界盃對卡塔爾的地緣政治價值不止如此。儘管歐美多國領袖在西方輿論壓力下缺席世界盃開幕禮，但無阻多哈把握「世盃外交」的機會，沙特阿拉伯去年終結束其陣營對卡塔爾的封鎖，實權人物兼王儲穆罕默德上月親身亮相世盃開幕禮，展示兩國團結。此後也有愈來愈多西方高官前往多哈觀賽，給予卡塔爾展開外交工作機會，例子包括美國國務卿布林肯、英國外相祈湛明、德國內政部長費澤爾等。但最受矚目的是法國總統馬克龍，因法國隊躋身決賽，他一周內兩訪卡塔爾。

中東和非洲國家的良好表現，尤其是兼具非洲和阿拉伯國家身分的摩洛哥，更為多哈送上意外驚喜。摩洛哥過關斬將殺入四強，終獲殿軍，觸發阿拉伯世界的廣泛團結現象，就連跟摩洛哥關係緊張的鄰國阿爾及利亞，民間也不乏支持聲音。這對向來重視建立品牌的卡塔爾來說，自然看到間接受惠的好處。

卡塔爾世界盃籌委會主席泰瓦迪（Hassan Al-Thawadi）昨日接受英國天空新聞台專訪，不忌諱談及外界的爭議，又主動談及世盃對多哈的好處，強調舉辦世盃改變人們對阿拉伯世界的看法，並讓卡塔爾得以對外「展現最好一面」。

（綜合報道）