普京亮相侵烏總部 會見高層指揮官

克里姆林宮昨表示，普京之前一天在烏克蘭特別軍事行動總部，與防長紹伊古、總參謀長格拉西莫夫、「特別軍事行動」區域聯合部隊總指揮蘇羅維金（Sergey Surovikin）等人開會，又與不同參戰部隊的指揮官個別討論，聽取他們對攻烏戰事的即時及中期行動建議。自從蘇羅維金10月初出任侵烏戰爭的總指揮，除了連串針對城市的空襲，傾向防守多於進攻。烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內前日表示，他預計俄軍最快下月再試圖攻陷基輔。

俄再炸基建 烏民捱停水斷暖氣

俄軍前日又向基輔等多個烏克蘭城市發動新一波密集導彈襲擊。烏克蘭官員稱，俄軍發射近100枚導彈，單是攻擊基輔的就有40枚，即使防空系統攔截擊大部分導彈，但仍造成多市基建損毁，民眾又要在嚴寒中飽受停水斷電無暖氣之苦。烏克蘭國家能源公司（Ukrenergo）稱有逾半數發電能力受損，由於北部、南部和中部俱有破壞，意味要花比過往同類事故更長時間修復，但會優先恢復醫院、供水設施、暖氣設施和污水處理廠的電力。

（彭博社/半島電視台/CNN）

（俄軍侵烏）