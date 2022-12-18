馬斯克宣布Twitter解封美記者帳戶

今次爭議源於馬斯克上周三封鎖實時追蹤其私人飛機位置的Twitter帳號@elonjet，一些記者其後報道事件，包括連結到被封鎖的@elonjet帳號貼文。馬斯克指摘發布其飛機實時位置資料為「人肉搜尋」，Twitter之後新增「不得分享實時位置資料」的守則，並暫停《紐約時報》、有線新聞網絡（CNN）、《華盛頓郵報》和美國之音等至少9名記者的Twitter帳號。馬斯克上周四晚在Twitter Spaces語音聊天室與記者們對話，稱記者「人肉搜尋」就要被罰停用帳號。

順從民調「即時」解封

馬斯克接着在Twitter發起民意調查，詢問網民應該現在或是一周後才恢復被封鎖的帳號，在參與投票的369萬人中，58.7%支持「即時」解封，於是馬斯克發文說：「人們已經表達他們的意見，人肉搜尋我位置的帳號現在被解封。」

馬斯克暫停記者帳號做法惹來涉事新聞機構、各地傳媒組織和言論自由倡議組織抨擊，斥責損害記者無畏報道的權利。部分被暫停帳號的記者所撰文章，只是報道追蹤馬斯克等私人飛機的帳號被刪一事，有的則發表過批評馬斯克接管Twitter的文章，也有人對馬斯克的Tesla車廠發表過偵查報道。

聯合國全球傳播事務副秘書長弗萊明在Twitter表示新聞自由「不是玩具」，是「民主社會的基石，對抗有害不實信息的重要工具」。聯合國秘書長古特雷斯的發言人稱，在各地記者受到審查、威脅甚至更壞情况下，Twitter「開了危險先例」。歐盟專員堯羅娃警告可按《數碼服務法》與明年實施的《傳媒自由法》制裁Twitter。法國工業部長表示因此事停用Twitter；德國總理朔爾茨發言人表示如果持續現行趨勢，朔爾茨會離開此平台。

（路透社/彭博社/紐約時報）