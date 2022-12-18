繼前朝戰略競爭路線 拜登擴對華印太團隊

國安會優先處理中國議題

拜登政府上任之初，即在白宮國家安全委員會重新按地區設立事務協調官，並大幅擴充中國和印太事務官員的比例，關鍵人物為出任印太事務協調官的坎貝爾（Kurt Campbell），其主管部門結合原先的亞洲事務局（涵蓋中國、日本、韓國、朝鮮、東南亞和澳洲等）和南亞事務局（涵蓋印度等），當時估計團隊成員人數為約15至20人。《日經亞洲》去年2月曾引述國安會發言人指，坎貝爾的印太團隊會是國安會內部規模最大的事務局，顯示國安會優先處理中國以至更廣泛的印太政策議題。

聯同坎貝爾上任的還有出掌新設職位中國事務高級主任的羅森伯格（Laura Rosenberger），她轄下還有至少3名的中國事務主任，包括就任前曾與坎貝爾在《外交事務》網站合撰文章闡述未來印太秩序佈局的杜如松（Rush Doshi）。

CIA整合資源設中國任務中心

美國國防部去年初也增設「中國事務工作小組」（China Task Force），據報由軍方、情報部門、國防部和參謀長聯席會議的十幾位官員組成，領軍人物是後來成為印太安全事務助理防長的拉特納（Ely Ratner）。中情局去年10月也宣布整合內部人力和資源，成立對華工作的「中國任務中心」。

另外，在明年1月就職的新一屆國會，共和黨控制的眾議院將新設「中國問題特別委員會」（China Select Committee），專門處理涉及中國的經濟和安全競爭議題，首任主席會是知名對華鷹派眾議員加拉格爾（Mike Gallagher）。

明報記者