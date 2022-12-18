抗議示威致死 秘魯兩部長辭職

教育部長科雷亞（Patricia Correa）和文化部長佩雷斯（Jair Perez）在Twitter宣布辭職，科雷亞強調不應有示威者死亡，「國家暴力不能過度並導致死亡」。由當地所有權力機關的代表組成的國務委員會前晚與教會領袖在首都利馬舉行3小時會議，國家司法委員會主管阿維拉會後呼籲民眾放棄暴力，與當局和平對話，又承諾政府部長們將前往示威地點，促成對話。

卡斯蒂略遭罷黜引發民憤，示威者呼籲提前大選、解散國會和成立制憲議會，並要求新總統博盧阿特辭職， 但國會前日投票否決一項將大選從2026年提前兩年多至2023年12月舉行的法案。示威潮至今未息，軍人與卡斯蒂略的支持者上周四在中部阿雅庫喬地區爆發衝突，造成至少8人死亡。社交平台影片可見，示威者封鎖主要道路和機場。

交通受阻 馬丘比丘5000遊客滯留

示威令當地交通嚴重受阻，印加古城馬丘比丘鄰近城市庫斯科（Cusco）約有5000名遊客滯留。

（BBC/法新社）